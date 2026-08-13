Fuerza del Pueblo advierte intereses de la deuda han superado gasto en salud y protección social

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas, secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo. ( FOTO CEDIDA POR LA FP. )

La Fuerza del Pueblo (FP) presentó este jueves un balance crítico de los primeros seis años del Gobierno de Luis Abinader, centrando sus cuestionamientos en el aumento del costo de los alimentos, el endeudamiento público y de los hogares y la proporción de recursos que el Estado destina al pago de intereses.

Uno de los datos más contundentes expuestos por el partido opositor puede comprobarse en las propias estadísticas oficiales: durante el primer semestre de 2026, el Gobierno Central gastó más en intereses de la deuda pública que en salud y protección social combinadas.

Entre enero y junio, el gasto devengado por intereses ascendió a RD$178,261.1 millones, mientras salud recibió RD$73,105.2 millones y protección social RD$77,595.3 millones. Estas últimas dos partidas sumaron RD$150,700.5 millones, unos RD$27,560.6 millones menos que los intereses de la deuda, de acuerdo con el Informe de Medio Término de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

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El economista Haivanjoe Ng Cortiñas, secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, utilizó esa y otras cifras para sostener que el crecimiento registrado por República Dominicana desde 2020 no se ha traducido en una mejoría equivalente de la capacidad adquisitiva de la mayoría de los hogares.

"La pregunta no es solamente cuánto creció la economía. La pregunta es cuánto de ese crecimiento llegó al bolsillo de la gente", afirmó durante una rueda de prensa.

Alimentos y útiles, en el centro del cuestionamiento

Ng Cortiñas aseguró que entre agosto de 2020 y julio de 2026 los precios de los alimentos acumularon un incremento de alrededor de 48 %, mientras que los útiles escolares habrían aumentado cerca de 32 %, de acuerdo con los cálculos presentados por la organización política.

Las estadísticas más recientes del Banco Central confirman que los alimentos continúan ejerciendo presión sobre el presupuesto familiar, aunque no prueban por sí mismas esos porcentajes acumulados de seis años.

En julio de 2026, la inflación general interanual se situó en 5.47 %, mientras el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento interanual de 6.75 % y educación de 6.52 %. Durante ese mes, los alimentos aumentaron otro 0.23 %, principalmente por productos como pollo fresco, papas, arroz y ñame.

Ng Cortiñas sostiene que el problema no está únicamente en que los salarios hayan aumentado menos o más, sino en cuánto permiten comprar esos ingresos.

Según los cálculos presentados por FP, una elevada proporción de los trabajadores no genera individualmente ingresos suficientes para cubrir siquiera la canasta correspondiente al segmento de menores ingresos.

El análisis de la Fuerza del Pueblo describe una economía que, pese a crecer, ha mostrado fuertes variaciones entre un año y otro y calcula un crecimiento promedio de 3.43 % durante el período evaluado.

Los datos del Banco Central muestran efectivamente diferencias importantes entre años.

La economía dominicana creció 5.0 % en 2024, desaceleró a 2.1 % en 2025 y el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) acumuló una expansión de 4.5 % entre enero y junio de 2026. Solo en junio, la actividad económica aumentó 6.4 % respecto al mismo mes del año anterior.

El Banco Central mantiene una valoración más favorable que la presentada por la oposición y ha señalado que la economía conserva fundamentos macroeconómicos sólidos. En el primer trimestre de este año, el PIB había crecido 4.1 %.

La discusión planteada por FP, por tanto, no consiste en negar que haya crecimiento económico, sino en cuestionar cómo se distribuyen sus efectos y cuánto de esa expansión termina reflejándose en el ingreso disponible de los hogares.

Señalamiento de la FP

La Fuerza del Pueblo también afirmó que la deuda pasó de unos US$39,178 millones en agosto de 2020 a US$67,371 millones en 2026, un incremento nominal cercano al 72 %.

El documento de FP identifica los US$67,371 millones como deuda del Gobierno Central a julio de 2026.

De esos US$67,370.7 millones, US$47,989.7 millones correspondían a deuda externa y US$19,381 millones a deuda interna. El saldo equivalía al 47.9 % del PIB estimado.

Solo durante los primeros seis meses de 2026, el saldo de la deuda del SPNF aumentó en alrededor de US$5,821 millones respecto a diciembre de 2025, según las estadísticas oficiales de Crédito Público.

El costo de la deuda

Más allá de cuánto haya aumentado el saldo nominal, las cifras presupuestarias muestran que el servicio de la deuda tiene un peso considerable sobre las finanzas públicas.

Los RD$178,261.1 millones devengados en intereses durante el primer semestre equivalieron a aproximadamente 2.1 % del PIB y representaron casi la mitad del presupuesto anual vigente destinado a esa finalidad.

A junio, la tasa promedio ponderada de toda la deuda del SPNF era de 7.7 %. La deuda externa tenía una tasa promedio de 6.4 %, mientras la interna alcanzaba 10.8 %.

Es precisamente este costo el que FP utiliza para sustentar uno de los principales argumentos de su balance.

"Ahí está el sexenio resumido en dos líneas que se cruzan. Una baja: lo que el Estado invierte en la gente. La otra sube: lo que el Estado les paga a los tenedores de bonos", afirmó Ng Cortiñas.

El economista insistió en que su planteamiento no es que República Dominicana haya dejado de crecer, sino que el crecimiento debe evaluarse junto con indicadores como el poder de compra, el costo de los alimentos, el endeudamiento de los hogares y la carga financiera del Estado.

"No estamos diciendo que no hubo crecimiento. Lo hubo", afirmó. "Lo que estamos documentando (...) es que ese crecimiento no se tradujo en que la gente viva mejor.