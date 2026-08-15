¿Quién es Ángel Arzuaga Reyes, el ex alto dirigente del PCC que encabeza la Embajada de Cuba en RD?

Ángel Custodio Arzuaga Reyes, embajador de Cuba en la República Dominicana, desarrolló gran parte de su trayectoria profesional dentro de la estructura política del gobierno cubano antes de asumir la representación diplomática en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA. )

Ángel Custodio Arzuaga Reyes, embajador de Cuba en la República Dominicana, desarrolló gran parte de su trayectoria profesional dentro de la estructura política del gobierno cubano antes de asumir la representación diplomática en Santo Domingo.

Su nombre ha cobrado relevancia tras la decisión del gobierno dominicano de solicitar el retiro de nueve integrantes de la misión diplomática cubana y sus familiares, en medio del episodio más delicado de las relaciones bilaterales desde que Arzuaga Reyes presentó sus cartas credenciales.

Hasta este sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores no había identificado a los funcionarios alcanzados por la medida ni había informado si el embajador se encuentra entre ellos mientras se dispersan rumores de posibles razones de la solicitud dominicana.

De la estructura del PCC a la diplomacia

Arzuaga Reyes presentó sus cartas credenciales ante el presidente Luis Abinader el 28 de noviembre de 2023.

De acuerdo con una reseña publicada por la Presidencia de la República, es licenciado en Historia y Ciencias Sociales por el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, donde se graduó en 1981. También realizó estudios en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García en 1995.

Antes de ser enviado a Santo Domingo, fue embajador de Cuba en Etiopía y, de manera concurrente, en Djibouti.

Su carrera, sin embargo, no se limitó al servicio exterior.

Publicaciones del periódico oficial cubano Granma señalan que en 2014 fue vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, posición desde la cual participaba en actividades relacionadas con estudios políticos, sociales y de opinión.

Una publicación de ese año lo menciona expresamente entre los dirigentes que encabezaron una conferencia organizada por la estructura partidaria.

Posteriormente pasó al Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central. En febrero de 2022, Granma lo presentó como vicejefe de ese organismo durante una reunión del presidente Miguel Díaz-Canel con dirigentes del Partido Comunista de España. La publicación oficial cubana registra su participación junto al canciller Bruno Rodríguez y otros altos funcionarios.

Estos antecedentes muestran que Arzuaga Reyes, además de su experiencia diplomática, ha ocupado posiciones dentro del aparato político y de relaciones internacionales del PCC.

La crisis con República Dominicana

El gobierno dominicano informó el 13 de agosto que solicitó formalmente a Cuba el retiro de nueve integrantes de su misión y sus familiares, a quienes concedió un plazo de siete días.

La Cancillería sostuvo que actuó conforme al derecho internacional y a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, pero anunció que no ofrecería explicaciones adicionales y que manejaría el caso con "la debida discreción".

Cuba rechazó la decisión y sostuvo que sus funcionarios actuaron conforme a la Convención de Viena y las leyes dominicanas. La Habana atribuyó la medida a presiones de Estados Unidos, una afirmación que tampoco ha sido acompañada públicamente de pruebas.

Existe, además, una diferencia que no ha sido aclarada: República Dominicana habla del retiro de nueve miembros de la misión, mientras la Cancillería cubana sostiene que la decisión afecta a 10 funcionarios.

Su reacción

Durante un de conocerse la medida, Arzuaga Reyes evitó referirse directamente a sus causas. Durante una actividad por el natalicio de Fidel Castro, aseguró que Cuba mantendrá sus principios y sus vínculos con el pueblo dominicano.

"...Siempre estaremos juntos, y nunca le haremos daño a este pueblo, estaremos juntos a él, como siempre, como lo enseñó Martí, como lo enseñó Fidel. Gracias, gracias al pueblo hermano de la República Dominicana, gracias, mil gracias, gracias", dijo Arzuaga Reyes durante un discurso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El diplomático manifestó que su país "no se rendirá" y defendió la continuidad de la relación entre ambos pueblos.

La Habana sostuvo que la medida responde a presiones del Gobierno estadounidense y acusó a República Dominicana de alinearse con la política de Washington hacia Cuba. También afirmó que la decisión "lesiona sensiblemente" los vínculos entre ambos gobiernos.

Pese a esas diferencias, el Gobierno cubano aseguró que los acontecimientos no podrán afectar los vínculos históricos entre los pueblos de ambos países y reiteró su "invariable amistad y solidaridad" con el pueblo dominicano.

La misión afectada está encabezada por un funcionario con una extensa trayectoria dentro de las estructuras ideológica y de relaciones internacionales del Partido Comunista de Cuba.

Sin embargo, mientras las autoridades dominicanas mantengan en reserva los nombres y las causas específicas de la solicitud de retiro, cualquier vinculación personal del embajador con las presuntas labores de inteligencia permanecerá en el terreno de la especulación.