Instituto Duartiano pide aclarar retiro de diplomáticos cubanos y rechaza posible presión de EE. UU.

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, pidió este domingo al Gobierno dominicano explicar las razones por las que solicitó el retiro de nueve integrantes de la misión diplomática de Cuba y advirtió que República Dominicana no debe ceder ante eventuales presiones de Estados Unidos ni de ninguna otra nación.

Gómez se pronunció luego de que Cuba atribuyera la medida adoptada por República Dominicana a presiones de Washington, una acusación sobre la cual el Gobierno dominicano no se ha referido públicamente.

"Nos preocupa el hecho de que se adopte una providencia de esa naturaleza y no se le explique al soberano, que es el pueblo dominicano", declaró Gómez durante una ofrenda floral realizada por el Instituto Duartiano en el Panteón de la Patria con motivo del 163 aniversario de la Guerra de la Restauración.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/whatsapp-image-2026-08-16-at-114352-am-7aad6861.jpeg El Instituto Duartiano realizó una ofrenda floral en el Panteón de la Patria con motivo del 163 aniversario de la Guerra de la Restauración. (DL/JUANGUIO)

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) solicitó el pasado jueves a Cuba el retiro de nueve integrantes de su misión diplomática y de sus familiares y les concedió un plazo de siete días para abandonar República Dominicana.

La Cancillería no identificó a los funcionarios afectados ni reveló las razones de la decisión. Se limitó a señalar que actuó conforme al derecho internacional y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y anunció que manejaría el caso con "debida discreción".

Cuba rechazó posteriormente la medida y aseguró que no existen razones que la justifiquen. La Cancillería cubana sostuvo además que la decisión dominicana constituye un "acto de subordinación" a la política de Estados Unidos hacia la isla.

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Pide aclarar versiones sobre presión

Al ser cuestionado sobre esa acusación, Gómez evitó afirmar que la intervención estadounidense estuviera comprobada, pero consideró que las versiones existentes hacen necesaria una explicación de las autoridades dominicanas.

"El rumor público dice que al parecer hay presiones de una gran nación, de Estados Unidos, con la que hay buenas relaciones, pero eso no significa que el país no asuma sus propias decisiones sin ningún tipo de injerencia, ni directa ni indirecta, como dice la Constitución de la República", expresó.

El presidente del Instituto Duartiano sostuvo que la relación y cooperación que mantiene República Dominicana con Estados Unidos no debe limitar la capacidad del país para tomar sus propias decisiones en materia de política exterior.

"No puede ceder bajo ninguna circunstancia a presión de nadie. Llámese como se llame. No importa el tamaño de la nación, no importa que se trate de una potencia", enfatizó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/whatsapp-image-2026-08-16-at-114353-am-370f335d.jpeg Miembros del Instituto Duartiano junto aWilson Gómez Ramírez, presidente de la entidad. (DL/JUAN GUIO)

Gómez fundamentó su posición en el artículo 3 de la Constitución, que establece la inviolabilidad de la soberanía y el principio de no intervención.

Afirmó que la política exterior dominicana se ha caracterizado por la prudencia y consideró que ese criterio debe mantenerse independientemente del sistema político del país con el que República Dominicana mantenga relaciones.

"Ese país tiene su pueblo, tiene sus autoridades y tiene que ser objeto de respeto. Por tanto, cualquier decisión tiene que ser tomada esencialmente tomando en cuenta los supremos intereses de la nación dominicana y no solo por presiones", manifestó en referencia a Cuba.

Lo vincula con la Restauración

Gómez vinculó su posición con la conmemoración de la Guerra de la Restauración, iniciada el 16 de agosto de 1863 para recuperar la soberanía dominicana tras la anexión a España.

Sostuvo que la experiencia histórica del país obliga a preservar su capacidad de decidir su política exterior sin injerencias y recordó los sacrificios realizados para defender la soberanía nacional.

"Duarte nos dio este país blindado en lo que respecta a su soberanía", expresó.

Durante el acto, el presidente del Instituto Duartiano también respaldó el proyecto de ley presentado por la diputada Sonia Núñez Espino que procura la exhumación de los restos de Pedro Santana del Panteón de la Patria.

La ceremonia incluyó una ofrenda floral, la reverencia de miembros de las Fuerzas Armadas ante la llama votiva y la firma del libro de honor del Panteón de la Patria.