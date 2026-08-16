PRM, Fuerza del Pueblo y PRSC definen sus voceros en el Senado para 2026-2027

Ramón Rogelio Genao, vocero del PRSC; María Mercedes Ortiz Diloné, vocera del PRM, y Eduard Espiritusanto, vocero de la FP. ( DIARIO LIBRE )

Los principales bloques políticos con representación en el Senado de la República definieron sus directivas y vocerías para el período legislativo 2026-2027, tras la instalación de la nueva legislatura.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentó como vocera a la senadora María Mercedes Ortiz Diloné, quien estará acompañada por Neudy Ortiz Sajiun como vicevocero y Gustavo Lara Salazar como secretario del bloque.

En tanto, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y Primero la Gente (DXC) informaron que el senador Ramón Rogelio Genao continuará como vocero de ambas organizaciones en el Senado durante el período 2026-2027.

Mientras que la Fuerza del Pueblo (FP) designó al senador Eduard Espiritusanto como su vocero para la nueva legislatura.

Perfiles de voceros

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/maria-mercedes-ortiz-dilone1-5c6a75ca.jpg María Mercedes Ortiz Diloné (SENADO)

María Mercedes Ortiz Diloné, senadora por la provincia Hermanas Mirabal y vocera del Partido Revolucionario Moderno (PRM), es abogada y especialista en administración pública y gestión municipal. Es licenciada en Derecho cum laude por la UASD y posee maestrías en Derecho, Economía y Políticas Públicas; Administración Pública; y Derecho Administrativo y Gestión Municipal.

Ortiz Diloné tiene una amplia trayectoria en la gestión pública y política. Fue alcaldesa de Salcedo durante dos períodos, entre 2016 y 2024, y ocupó posiciones de liderazgo en organismos municipalistas nacionales e internacionales, incluyendo la vicepresidencia de Fedomu y la presidencia de la Unión de Mujeres Municipalistas de la República Dominicana.

Además de su trayectoria política, ha estado vinculada al ámbito cultural y musical, particularmente al violonchelo. Fue directora del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles y durante su gestión en el Ministerio de Cultura impulsó el Teatro Orquestal Dominicano, integrado por personas con discapacidad.

En las elecciones de 2024 fue elegida senadora de Hermanas Mirabal para el período 2024-2028.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/ramon-rogelio-genao-duran1-8969f449.jpg Ramón Rogelio Genao (SENADO)

Ramón Rogelio Genao, senador por la provincia La Vega y vocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), es ingeniero forestal y cuenta con formación especializada en conservación y aprovechamiento de bosques. Ha desarrollado una extensa trayectoria política y legislativa, que incluye cinco períodos como diputado y su actual ejercicio como senador.

Genao ha ocupado diversas posiciones de dirección dentro del PRSC, entre ellas secretario general y vocero del bloque de diputados. También ha participado en la elaboración y discusión de importantes iniciativas legislativas, con especial interés en medioambiente y recursos naturales, función pública, energía y minas, y control de drogas y lavado de activos.

Es primer vicepresidente del PRSC y fue reelecto como senador de La Vega para el período 2024-2028.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/eduard-alexis-espiritusanto-castillo-243x300-0139fdbf.jpg Eduard Espiritusanto (SENADO)

Eduard Espiritusanto, senador por La Romana y vocero de la Fuerza del Pueblo (FP), es empresario y político. Fue elegido diputado en 2020 y senador en 2024, convirtiéndose en el primer legislador de su provincia electo por esa organización política.

Actualmente es miembro de la Dirección Política de la FP y secretario general del partido en La Romana.

Ha realizado estudios en Derecho, Administración de Empresas y Pública, Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, Gerencia de Proyectos, Gerencia Política y Gestión de Gobierno. Durante su paso por la Cámara de Diputados presidió la Comisión Permanente de Deuda Pública y Activos Financieros y participó en otras comisiones legislativas.

También ha desarrollado una trayectoria empresarial en áreas como alimentos, ganadería, juegos de lotería, bienes raíces y desarrollo inmobiliario. A través de la Fundación Eduard Espiritusanto ha impulsado iniciativas de asistencia social y realizado aportes a instituciones y sectores vulnerables de La Romana.

Nueva estructura de representación

Las designaciones se producen tras la apertura de la Segunda Legislatura Ordinaria de 2026 y completan la estructura de representación de las distintas fuerzas políticas en la Cámara Alta.

Los voceros tendrán entre sus funciones representar las posiciones de sus respectivos bloques durante los debates legislativos, coordinar las posiciones de sus bancadas y participar en las discusiones de las iniciativas sometidas al pleno senatorial.