La nueva vocera del PLD en la Cámara de Diputados llama a pasar "de las palabras a los hechos"

La nueva vocera del PLD en la Cámara de Diputados, Ydenia Doñé. ( CEDIDA POR YDENIA DOÑÉ )

La diputada Ydenia Doñé asumió como nueva vocera del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados para el período legislativo agosto 2026-2027 y llamó a sus colegas a convertir en acciones concretas las iniciativas que requiere el país.

Doñé fue presentada este domingo durante la primera sesión correspondiente a la segunda legislatura ordinaria del Congreso Nacional, en la que quedó instalado el bufete directivo del bloque de diputados del PLD.

La bancada estará integrada además por Saulo Vega, como vicevocero, y Damarys Vásquez, como secretaria.

Durante su intervención, Doñé agradeció la confianza depositada en ella y destacó el compromiso de los legisladores peledeístas ante los retos que plantea la nueva legislatura.

Iniciativas prioritarias

Entre las iniciativas que consideró prioritarias mencionó la modificación del Código de Trabajo y de la Ley de Seguridad Social, además de otros proyectos que, según afirmó, requiere el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/whatsapp-image-2026-08-16-at-120040-pm-a41deb6b.jpeg Ydenia Doñé es la nueva vocera del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados. En esta foto junto a otros compañeros diputados. (CEDIDA POR YDENIA DOÑÉ)

"En esta legislatura nosotros tenemos que darle al país varias leyes importantes como la modificación del Código de Trabajo y la de Seguridad Social, entre otras, pero yo estoy segura de que tenemos que pasar de las palabras a los hechos con esas leyes, de las cuales hemos estado pendientes", puntualizó la legisladora por la provincia San Cristóbal.

Doñé aseguró que el bloque del PLD continuará trabajando de manera activa durante la nueva legislatura para impulsar iniciativas en beneficio de la nación.

Trayectoria de Ydenia Doñé

Ydenia Doñé ha sido diputada durante tres períodos en representación de la circunscripción uno de San Cristóbal. También fue regidora y ocupó el cargo de viceministra en el Ministerio de la Mujer.

La legisladora es maestra y ha participado en debates sobre educación, alimentación escolar, el Código Penal, economía y proyectos relacionados con el desarrollo de su demarcación.