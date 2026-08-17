El PLD afirma que Abinader llega a su sexto año con tres promesas incumplidas desde 2020

Al centro, el secretario general del PLD, Johnny Pujols, al encabezar la rueda de prensa del partido el lunes 17 de agosto del 2026. ( FOTO CEDIDA POR EL PLD )

El Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader llega a su sexto año con tres de las principales promesas con las que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) conquistó el poder en 2020 todavía pendientes de cumplimiento, según una evaluación presentada este lunes por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La organización opositora puso bajo la lupa tres compromisos concretos asumidos por Abinader durante la campaña electoral del 2020: reducir en 30 % el precio de los alimentos en los primeros 100 días de Gobierno, disminuir la delincuencia en 50 % en dos años y aplicar una política de "cero tolerancia" contra la corrupción.

El secretario general del PLD, Johnny Pujols, afirmó que ninguno de esos objetivos se ha alcanzado en la magnitud prometida y que, seis años después, los tres asuntos continúan formando parte de las principales preocupaciones de la población.

Promesas incumplidas

En su habitual rueda de prensa de los lunes, la primera promesa que el PLD considera incumplida es la reducción de 30 % en los precios de los alimentos durante los primeros 100 días de gestión.

El partido sostuvo que los precios no solo no descendieron en la proporción anunciada, sino que varios productos básicos registraron importantes aumentos desde finales de 2020 hasta mediados de 2026.

Según las cifras presentadas por la organización, el arroz aumentó 116 %, las habichuelas 69 % y el aceite de soya 200 %. En las carnes, el PLD sitúa el incremento del pollo en más de 99 %, el de la carne de res en más de 132 % y el de cerdo en más de 94 %.

Con estos datos, la oposición sostiene que la evolución de los precios se encuentra muy distante de la promesa de reducir en 30 % el costo de los alimentos durante los primeros meses de Gobierno.

Situación de la delincuencia

El segundo compromiso cuestionado es la reducción de 50 % de la delincuencia en un período de dos años.

El PLD argumentó que, aunque durante la actual administración se han producido períodos de reducción de algunos indicadores delictivos, los resultados no muestran una disminución de la magnitud prometida por Abinader.

La organización también vinculó su evaluación de la seguridad con varios casos de crimen organizado que han sido investigados durante estos años y que, según los expedientes judiciales citados, involucran presuntas estructuras con conexiones dentro de instituciones públicas.

Entre estos casos mencionó la investigación sobre irregularidades en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Operación Falcón y una supuesta red de narcotráfico e infiltración en el Puerto Multimodal Caucedo.

Sobre el caso del Intrant, el partido se refirió a la investigación por presuntas irregularidades en la contratación y operación del sistema de semáforos.

También citó procesos de extradición de personas vinculadas directa o indirectamente al oficialismo como parte de sus cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para contener las estructuras del crimen organizado.

Corrupción en el gobierno

La tercera promesa evaluada por el PLD es la política de "cero tolerancia" frente a la corrupción. En este punto, el partido colocó el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) como uno de los principales contrastes con el compromiso asumido por Abinader.

Pujols se refirió a las investigaciones sobre un presunto desfalco que rondaría los 19,000 millones de pesos y que, según los señalamientos citados por el partido, habría tenido entre sus objetivos el financiamiento de actividades políticas.

El caso está bajo investigación judicial, por lo que los señalamientos forman parte de un proceso que deberá determinar responsabilidades.

Para el PLD, una política de "cero tolerancia" no puede limitarse a la creación de mecanismos de integridad o a declaraciones contra la corrupción, sino que debe traducirse en controles efectivos y sanciones cuando se comprueben irregularidades.

La organización opositora sostuvo que la gestión de Abinader debe ser medida a partir de los compromisos concretos asumidos al llegar al poder y de los resultados alcanzados seis años después.

"Mientras los indicadores se ajusten a conveniencia y la percepción ciudadana no mejore, la distancia entre la promesa y el resultado seguirá siendo el talón de Aquiles del legado de este Gobierno", afirmó el PLD