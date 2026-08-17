Dirigente sindical de Santiago exige auditar gestión de Milton Morrison en el Intrant

Imagen de archivo del presidente de la CNTT, Juan Marte ( FOTO DE ARCHIVO DE ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, pidió auditar la gestión del director saliente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, para esclarecer el manejo de los recursos del organismo y determinar los resultados de su administración.

Marte formuló la solicitud tras el nombramiento del general Juan Manuel Méndez García como nuevo director del INTRANT, a quien recomendó disponer la auditoría tan pronto asuma sus funciones.

Subsidios y contratos

El dirigente choferil aseguró que desde las oficinas de la institución gubernamental se han certificado más de RD$11,000 millones en subsidios, en su mayoría, según afirmó, sin una base que justifique su entrega.

También denunció que una parte significativa de los operadores del transporte masivo de pasajeros mantiene sus contratos vencidos, mientras otros prestan servicios sin ningún tipo de contrato.

A esto sumó que alrededor del 95 % del sector de taxis no está regulado.

Marte señaló además que numerosas rutas de las regiones Sur, Este y Cibao mantienen conflictos por sus límites territoriales, un problema que también se extiende al transporte urbano y que, según sostuvo, no fue atendida por los anteriores directores del INTRANT.

A su juicio, las pasadas administraciones del organismo se concentraron en ejecutar grandes contratos económicos, mientras dejaron pendientes los problemas que afectan diariamente a conductores, transportistas y usuarios del transporte público.

El presidente de la CNTT afirmó que ha hecho la misma recomendación de auditar la institución a los últimos tres directores del INTRANT, sin que estos hicieran caso.

Recursos y resultados

Marte sostuvo que, durante sus ocho años de funcionamiento, el INTRANT ha recibido recursos que, según su comparación, superan los montos involucrados en el fraude de Baninter y son superiores a los relacionados con el escándalo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), sin que, a su entender, se hayan traducido en resultados tangibles para conductores y transportistas.

Asimismo, cuestionó el desempeño del organismo en materia de seguridad vial y lo responsabilizó indirectamente por la falta de políticas efectivas frente a las miles de muertes registradas en las carreteras del país.

Consideró que el INTRANT ha contado con recursos suficientes para implementar las políticas de seguridad vial que demanda la sociedad desde su creación, pero afirmó que su accionar ha sido limitado ante el caos que persiste en calles, avenidas y caminos vecinales de República Dominicana.

El dirigente manifestó que espera que la llegada del general Juan Manuel Méndez García permita revisar el funcionamiento interno del INTRANT y establecer responsabilidades sobre el manejo de los recursos y la falta de soluciones a los problemas acumulados en el sector.