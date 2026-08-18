Abinader mueve piezas clave en la recta final de su Gobierno

El presidente Luis Abinader durante un Consejo de Ministros. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader ha hecho una reestructuración de su equipo de Gobierno entre el 16 y el 17 de agosto que alcanza áreas estratégicas y desafiantes para su gestión, como seguridad, electricidad, transporte, infraestructura y política exterior. Estos cambios han generado en el sector empresarial expectativas sobre los resultados concretos que producirán y encuentran a una oposición escéptica, que considera que se trata de una simple rotación de funcionarios.

Los movimientos se producen cuando a su gestión le restan dos años y en momentos en que enfrenta retos como las quejas por los apagones y la delincuencia, la necesidad de mejorar la competitividad y un escenario internacional marcado por tensiones comerciales y geopolíticas.

Seguridad

La seguridad concentra una de las mayores reestructuraciones. Abinader sustituyó al director de la Policía Nacional y renovó los principales mandos del Ejército y la Fuerza Aérea, además de disponer cambios en organismos vinculados con la seguridad fronteriza, la inteligencia militar, la seguridad aeroportuaria y la protección presidencial.

En la Policía, Andrés Modesto Cruz Cruz salió apenas seis meses después de asumir el cargo, lo que lo coloca entre los 15 directores que menos tiempo han permanecido al frente de la institución desde 1960. La Ley 590-16 establece un período máximo de dos años, aunque el presidente puede disponer la separación antes de cumplirlo. Su sustituto es Ernesto Rafael Rodríguez García, quien se desempeñaba como inspector general.

Los movimientos se producen mientras la seguridad ciudadana y la delincuencia siguen entre los desafíos de la gestión de Abinader, que también ha renovado los mandos de los principales cuerpos militares y varias dependencias especializadas.

Electricidad y transporte

El sector eléctrico recibió uno de los cambios de mayor nivel con la designación de Joel Santos Echavarría, quien se desempeñaba como ministro de Energía y Minas, como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) y coordinador del Gabinete de Energía.

La decisión se produce mientras aumentan las quejas por las interrupciones del servicio y persisten las elevadas pérdidas de las distribuidoras y el costo del subsidio estatal.

En transporte y conectividad también hubo movimientos. Juan Manuel Méndez pasó del Centro de Operaciones de Emergencias al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, mientras la Junta de Aviación Civil y el Departamento Aeroportuario estrenaron nuevos titulares.

Los cambios alcanzaron además la infraestructura portuaria y de vivienda, con el traslado de Jean Luis Rodríguez, quien dirigió durante seis años la Autoridad Portuaria Dominicana, al Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.

Cancillería ante escenario más complejo

La política exterior también cambia de dirección con la llegada de Víctor "Ito" Bisonó a la Cancillería, en sustitución de Roberto Álvarez. Bisonó llega después de dirigir el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, con una trayectoria vinculada a asuntos económicos y comerciales.

Su entrada al Ministerio de Relaciones Exteriores se produce en un escenario marcado por las nuevas políticas arancelarias de Estados Unidos, las tensiones comerciales y los conflictos geopolíticos, lo que coloca entre los retos de la Cancillería la defensa de los intereses comerciales dominicanos y el fortalecimiento de las relaciones económicas del país.

Esperan resultados Desde el sector empresarial, el énfasis está menos en los funcionarios escogidos que en lo que puedan conseguir durante los dos años que restan al Gobierno. Luis Miura, invitado permanente de la Junta de Directores del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y expresidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), consideró que la renovación de equipos puede ser saludable a mitad del período si permite corregir áreas que no avanzaban al ritmo esperado y colocar perfiles con capacidad ejecutiva. Señaló como especialmente relevantes los cambios en energía, transporte, aviación, infraestructura y otros sectores que inciden sobre los costos, la logística, la productividad y la competitividad. Espera mayor ejecución, reducción de la burocracia, fortalecimiento de la producción nacional y resultados medibles. César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Conep, sostuvo que los cambios deben evaluarse por los resultados y no por los nombres de quienes entran o salen. Señaló como desafíos el crecimiento económico, el empleo formal, la reducción de la informalidad, la eficiencia del gasto y la infraestructura, y dijo que la reconfiguración deberá demostrar su valor acelerando proyectos y destrabando decisiones.

Cambios o rotaciones

Los movimientos han sido recibidos con escepticismo desde la oposición. José David Báez, vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, consideró que en su mayoría se trata de una rotación de funcionarios de un puesto a otro y cuestionó que los cambios representen una incorporación significativa de talento.

El legislador, sin embargo, valoró la designación de Juan Manuel Méndez en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, al considerar que ha demostrado capacidad durante los años que estuvo al frente del Centro de Operaciones de Emergencias.

En una posición similar, aunque con cuestionamientos más amplios, Aris Yván Lorenzo, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, calificó los cambios como "analgésicos" frente a lo que considera problemas estructurales del Gobierno. Atribuyó esos problemas al crecimiento de la nómina, el endeudamiento y la falta de acción frente a casos de corrupción.

Todos los cambios Joel Santos Echavarría pasa del Ministerio de Energía y Minas al Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad y la coordinación del Gabinete de Energía. Juan Manuel Méndez García pasa del Centro de Operaciones de Emergencias al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Erdwin Robert Olivares Luciano pasa de la subdirección de Operaciones a la dirección del Centro de Operaciones de Emergencias. Víctor "Ito" Bisonó pasa del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores. Jean Luis Rodríguez pasa de la Autoridad Portuaria Dominicana al Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Francisco Alejandro Campos Álvarez pasa a dirigir la Autoridad Portuaria Dominicana. Julio Peña Guzmán pasa a presidir la Junta de Aviación Civil. Mérido de Jesús Torres Espinal pasa a dirigir el Departamento Aeroportuario. Ernesto Rafael Rodríguez García pasa de inspector general a director general de la Policía Nacional. Jimmy Arias Grullón pasa a comandar el Ejército de la República Dominicana. Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo pasa a comandar la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Enrique Aguilera Trujillo pasa a dirigir el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre. José H. Rodríguez Coste pasa del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre a dirigir la inteligencia del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa. Manuel Abad García Lithgow pasa a dirigir el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil. Francisco Dimas Ávalo Núñez pasa a dirigir el Servicio Militar Voluntario. Carlos Manuel Paulino Cárdenas pasa a dirigir la Defensa Civil. Kenia Xiomara Guante Valdez pasa a dirigir el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. José Benedicto Hernández Tejada pasa a dirigir el Instituto Nacional de Migración. Mariana Tavarez de Santos pasa a dirigir Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario. José Dolores Andújar Ramírez pasa a dirigir la Dirección de Desarrollo Provincial. Nidio Encarnación Santiago pasa a dirigir la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal. César Andrés Pichardo Fermín pasa a presidir el Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago. Josefa Aquilina Castillo Rodríguez pasa a ser cónsul general de la República Dominicana en Miami. Elías de Jesús Brache Rivas pasa a ser cónsul general de la República Dominicana en Los Ángeles.