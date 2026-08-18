David Collado consolida su dominio en el PRM y Omar Fernández acorta distancia

La encuesta ACD Media midió las preferencias del electorado por David Collado, Carolina Mejía, Omar Fernández y Leonel Fernández. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El liderazgo político comienza a adquirir perfiles definidos dentro de los principales partidos, aunque con diferencias importantes entre la preferencia de sus militantes y la percepción del electorado general. La nueva encuesta de ACD Media confirma el amplio dominio de David Collado en el PRM, registra un avance de Omar Fernández frente a Leonel Fernández dentro de Fuerza del Pueblo y mantiene a Gonzalo Castillo al frente de un PLD donde Francisco Javier García gana terreno.

En el oficialismo, Collado amplía considerablemente su ventaja interna. Entre los miembros del PRM obtiene 59.9 %, frente a 20.5 % de Carolina Mejía. En julio registraba 54.2 % y la alcaldesa 17.4 %, por lo que ambos crecen, aunque el ministro de Turismo lo hace hasta concentrar prácticamente seis de cada diez preferencias partidarias.

Fuera de las estructuras partidarias el comportamiento es distinto. Entre la población general que evalúa las opciones del PRM, Collado obtiene 39.8 %, prácticamente estable frente al 40.4 % de julio, mientras Mejía aumenta de 13.5 % a 18.4 %. La alcaldesa reduce así parte de la distancia en el electorado general, pero no amenaza todavía la clara supremacía de Collado dentro del partido.

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La Fuerza del Pueblo

El cuadro más interesante aparece en Fuerza del Pueblo, donde conviven dos liderazgos con fortalezas diferentes. Leonel Fernández conserva el control interno, pero su ventaja sobre Omar se reduce sustancialmente. En julio, el expresidente dominaba entre los miembros de FP con 67 % contra 33 %. Ahora registra 53.9 %, mientras Omar asciende a 42.9 %. En un mes, la diferencia entre ambos pasa de 34 puntos a solamente 11.

La relación se invierte cuando se consulta a la población general. Omar continúa siendo el liderazgo de FP con mayor capacidad de penetración fuera de la organización y obtiene 45.5 %, frente a 34.2 % de Leonel. En julio la ventaja era todavía mayor, 47 % contra 29.9 %. Leonel, por tanto, mejora 4.3 puntos entre la población general mientras Omar cede 1.5, pero el senador conserva una ventaja de 11.3 puntos.

El fenómeno plantea una particularidad política. Leonel sigue siendo más fuerte dentro de FP, mientras Omar continúa siendo más atractivo fuera de ella, aunque las distancias se están cerrando en ambas direcciones. La estructura se acerca a Omar y el electorado general mejora su valoración de Leonel.

Lucha en el PLD

En el PLD, Gonzalo Castillo mantiene el primer lugar, pero muestra debilitamiento interno. Entre los miembros del partido baja de 46.8 % en julio a 37.8 % en agosto, mientras Francisco Javier García pasa de 23.4 % a 21.4 %. La caída de Castillo no se traslada a un competidor concreto, pues aumenta considerablemente el grupo que no muestra interés por ninguno, hasta 20.3 %.

Entre la población general, Castillo conserva prácticamente intacto su nivel, con 35.8 %, mientras Francisco Javier alcanza 20.5 %.

Las mediciones dibujan así tres situaciones diferentes. El PRM presenta un liderazgo ampliamente consolidado alrededor de Collado; Fuerza del Pueblo muestra una competencia generacional en movimiento entre Leonel y Omar; y el PLD mantiene a Castillo delante, pero sin el grado de dominio interno que exhibe Collado.

La comparación con julio agrega un elemento relevante. A casi dos años de las elecciones de 2028, los liderazgos no permanecen estáticos. Collado fortalece su control interno, Omar penetra aceleradamente en la base de la Fuerza del Pueblo y el liderazgo de Castillo pierde intensidad dentro del PLD. En un escenario de creciente desarraigo partidario, la capacidad de cada aspirante para trascender su propia estructura puede terminar siendo tan importante como dominarla.

Ficha técnica Tamaño de muestra: n = 1,200



Fecha trabajo: 8 al 11 de agosto del 2026



Nivel de confianza: 95 %