Fuerza del Pueblo refuerza sus estructuras en el Gran Santo Domingo con nuevas incorporaciones

Juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo, por parte de Leonel Fernández. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA FP )

La Fuerza del Pueblo (FP) reforzó durante el fin de semana su estructura política y territorial en el Gran Santo Domingo con la incorporación de autoridades, dirigentes de otras organizaciones, profesionales, jóvenes, docentes, enfermeras, líderes religiosos y comunitarios, en cinco actividades encabezadas por su presidente, Leonel Fernández.

Las juramentaciones se realizaron en Los Alcarrizos, Pedro Brand, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.

Al valorar las incorporaciones, Fernández afirmó que el crecimiento del partido no se mide únicamente por la cantidad de personas que ingresan, sino también por los perfiles que pasan a formar parte de sus estructuras, indica una nota de prensa.

"Sentimos que no solamente crecemos en cantidad, sino que crecemos en calidad", expresó durante el acto celebrado en el Club Los Prados, en el Distrito Nacional.

Incorporaciones desde el PRM

En la jornada del sábado en Los Alcarrizos, Fernández juramentó a la vicealcaldesa Felicia Santos Frías, quien abandonó las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para integrarse a la Fuerza del Pueblo junto a más de 300 dirigentes comunitarios, profesionales y ciudadanos.

Santos Frías, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, manifestó que su incorporación responde a la intención de impulsar un cambio político desde ese municipio.

Posteriormente, en Pedro Brand, Fernández encabezó un encuentro con comerciantes, microempresarios, transportistas y líderes locales, antes de juramentar a Franklin Bautista Brito, excandidato a alcalde por el PRM y exvicecónsul dominicano en Boston.

Bautista Brito ingresó a la FP acompañado por dirigentes medios, líderes comunitarios y antiguos miembros del partido oficialista.

Profesionales, religiosos y jóvenes

El domingo, la agenda continuó en Santo Domingo Este con dos actividades.

En El Almirante fueron juramentados representantes de distintos sectores, entre ellos 275 líderes religiosos, 90 enfermeras y más de 100 docentes, además de profesionales, mujeres y dirigentes procedentes de otras organizaciones políticas.

Durante el encuentro fueron planteadas preocupaciones relacionadas con los servicios de salud y educación, el costo de la vida, los salarios, la inseguridad y los servicios básicos.

Fernández calificó la situación de Santo Domingo Este como una "tormenta perfecta", al referirse a los apagones, el aumento de la factura eléctrica, la falta de agua potable y la acumulación de basura.

La jornada concluyó en Los Mina, donde fue lanzado y juramentado el movimiento Jóvenes para el Mañana (Jopama), integrado por estudiantes, profesionales y emprendedores.

El movimiento busca promover la participación política de jóvenes vinculados a áreas como Relaciones Internacionales, Economía, Odontología, Medicina, administración de empresas, diseño gráfico y tecnología.

Las juramentaciones

Durante los distintos actos, Fernández exhortó a los nuevos integrantes a convertir las incorporaciones en estructuras organizadas y a continuar sumando personas al partido.

El presidente de la Fuerza del Pueblo sostuvo que el crecimiento deberá traducirse en capacidad electoral para competir por las posiciones municipales en febrero de 2028 y por los cargos congresuales y la Presidencia de la República en mayo de ese año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/24/whatsapp-image-2026-08-24-at-50526-pm-91935cf4.jpeg Nuevos integrantes juramentados en la Fuerza del Pueblo por parte del presidente Leonel Fernández. (FOTOGRAFÍA CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/24/whatsapp-image-2026-08-24-at-50525-pm-2-d04f5b9c.jpeg Juramentaciones del fin de semana. (FOTOGRAFÍA CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/24/whatsapp-image-2026-08-24-at-50525-pm-1-da6e47cb.jpeg Nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo juramentados el fin de semana. (FOTOGRAFÍA CEDIDA) ‹ >