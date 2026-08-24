PLD llama a implementar una política de resiliencia sísmica en el país

Foto de archivo del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llamó este lunes al Gobierno a impulsar una "gran política nacional de resiliencia sísmica", ante la posibilidad de que ocurra un terremoto en el país.

La organización presentó la propuesta durante una rueda de prensa, en la que recordó que la República Dominicana se encuentra en una de las zonas de mayor actividad sísmica del Caribe y está atravesada por sistemas de fallas geológicas.

Aunque no se puede determinar cuándo ocurrirá un terremoto, el PLD sostuvo que la evidencia científica indica que este fenómeno podría producirse en cualquier momento.

A través de un comunicado, el partido se refirió a las experiencias de Haití en 2010 y a sismos ocurridos recientemente en Venezuela y Colombia. Consideró que, pese a las diferencias entre las realidades y respuestas de cada país, estos eventos dejan una misma enseñanza: la necesidad de prevenir para salvar vidas.

Medidas anunciadas

El PLD planteó que la prevención no debe seguir siendo una tarea secundaria, sino que debe asumirse como una política de Estado, con inventarios técnicos, reforzamiento estructural, aplicación rigurosa de las normas de construcción, financiamiento estable y una ciudadanía preparada para actuar antes, durante y después de un sismo.

«Hoy la resiliencia sísmica debe entenderse como un componente de la seguridad nacional. Un gran terremoto podría afectar simultáneamente hospitales, puertos, aeropuertos, puentes, redes eléctricas, telecomunicaciones, escuelas y centros de gobierno», indicó el documento.

La organización reconoció que el país ha dado pasos en materia sísmica, como la actualización del Reglamento Sísmico R-001, mediante el Decreto 201-11, así como el fortalecimiento de las capacidades nacionales para evaluar la vulnerabilidad estructural y mejorar la respuesta ante emergencias.

Sin embargo, consideró que esos avances no son suficientes.

Inventario de infraestructura crítica

El PLD afirmó que muchas de las estructuras existentes en el país nunca han sido sometidas a una evaluación integral de su capacidad para resistir un terremoto severo.

También citó datos del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), según los cuales el 80 % de las obras privadas fueron construidas de manera informal o ilegal.

Ante este panorama, propuso la elaboración de un Inventario Nacional de Infraestructura Crítica para identificar y clasificar hospitales, escuelas, edificios públicos, puentes, presas y otras instalaciones estratégicas de acuerdo con su nivel de vulnerabilidad.

Además, consideró necesario desarrollar un Programa Nacional de Evaluación y Reforzamiento Estructural de las edificaciones, con prioridad para hospitales, centros educativos, edificios donde funcionan las principales instituciones del Estado e infraestructuras esenciales durante situaciones de emergencia.

Como tercer punto, el partido morado planteó fortalecer las instituciones responsables de la gestión del riesgo y dotarlas de los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios.

«La prevención exige planificación, coordinación y continuidad institucional», señaló el comunicado.

Asimismo, llamó a garantizar el cumplimiento estricto de las normas de construcción, incorporar la educación para la gestión del riesgo dentro de una estrategia nacional de formación ciudadana e incluir la reducción del riesgo sísmico en la planificación del desarrollo nacional.

El PLD sostuvo que las experiencias de Japón, Chile y Nueva Zelanda demuestran que la prevención constituye una de las inversiones públicas con mayor rentabilidad social. En ese sentido, consideró conveniente solicitar cooperación, especialmente a Japón o Chile, para conocer y aprovechar sus experiencias.

La organización aclaró que su propuesta no busca generar alarma ni sembrar incertidumbre, sino promover la preparación ante un eventual terremoto.

«La historia nos ha dado suficientes advertencias. Corresponde ahora convertir esas lecciones en decisiones concretas. La prevención no puede seguir esperando»