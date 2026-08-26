Abel Martínez afirma que los dominicanos esperan volver a creer en quienes gobiernan

Abel Martínez (c) durante un encuentro en el sector Corona Plaza en Santiago con comunitarios y militantes. ( CEDIDA POR EL PLD )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, afirmó este miércoles que los dominicanos no han dejado de creer en el país, sino que esperan recuperar la confianza en quienes ejercen el poder.

"La gente no ha dejado de creer en el país; está esperando volver a creer en quienes lo gobiernan", expresó Martínez durante un encuentro con comunitarios y militantes, en su mayoría jóvenes, realizado en el sector Corona Plaza de Santiago, según informó su oficina política en una nota de prensa.

El ex diputado y exalcalde de Santiago consideró que una parte importante de la sociedad dominicana muestra cansancio frente a la política tradicional y una creciente distancia de los partidos, lo que, a su juicio, responde a la pérdida de confianza en la capacidad de la actividad política para transformar la realidad de los ciudadanos.

"El ciudadano no vota para entregarle el país a un grupo. Vota para que quienes gobiernan trabajen para todos" Abel Martínez Aspirante presidencial del PLD “

Martínez sostuvo que recuperar esa confianza requiere más que discursos, promesas o consignas electorales y planteó que el poder debe ejercerse con cercanía, responsabilidad y resultados.

"No quiero que la gente crea en la política porque yo se lo pida. Quiero que vuelvan a creer porque ven que la política sirve para resolver problemas, abrir oportunidades y devolverle dignidad a la gente", manifestó, de acuerdo con el documento.

El dirigente político afirmó que la experiencia de gobierno debe traducirse en una obligación de rendir cuentas y en acciones que permitan mejorar las condiciones de vida de la población.

Llama a gobernar para todos

Martínez también cuestionó una forma de hacer política basada en la confrontación entre simpatizantes y adversarios, al considerar que el país necesita superar las divisiones y construir acuerdos en torno a objetivos comunes.

"No necesitamos que un dominicano se enfrente a otro para construir una mayoría. Necesitamos que todos podamos coincidir en algo mucho más grande: que queremos un país donde el trabajo permita progresar, donde nuestros hijos tengan oportunidades y donde el Estado funcione para quien tiene influencia y para quien no la tiene", expresó.

Asimismo, sostuvo que gobernar no debe significar llegar al poder y olvidarse de quienes eligieron a las autoridades.

Martínez concluyó con un llamado a recuperar la esperanza en el país, pero basada, según dijo, en resultados y no únicamente en promesas.

"Una esperanza que no tenga color partidario", expresó, al plantear la necesidad de que los ciudadanos puedan volver a sentir orgullo y compromiso con la República Dominicana.