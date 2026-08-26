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TSE aplaza recurso que busca quitar personería jurídica a 33 partidos minoritarios

Los jueces dieron un plazo de 10 días para depositar documentos sobre el proceso

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    TSE aplaza recurso que busca quitar personería jurídica a 33 partidos minoritarios
    El pleno del Tribunal Superior Electoral en la sesión del pasado lunes 25 de agosto. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    El Tribunal Superior Electoral (TSE) aplazó para el martes 15 de septiembre la demanda que busca anular la personería jurídica a 33 partidos políticos que no obtuvieron el 1 % de los votos en las elecciones del 2024.

    Los jueces adoptaron la decisión para permitir la comunicación de documentos entre las partes y otorgaron un plazo de 10 días para depositarlos en el TSE.

    Los demandantes son Proyecto Visión Nación (PVN) y el doctor José Cristopher Ramírez, quienes pretenden que el TSE elimine la personería jurídica y, en consecuencia, el financiamiento público, a aquellas organizaciones que no alcanzaron el porcentaje mínimo de votación.

    El TSE convocará a representantes de dos organizaciones

    El Tribunal convocará nuevamente a los partidos o sus representantes de Camino Nuevo y Movimiento Cívico Cabrereño, que no asistieron a la audiencia. Los demandantes sostienen que su objetivo es preservar la racionalidad del sistema de partidos, evitando que organizaciones sin el respaldo popular mínimo continúen disfrutando de las prerrogativas y recursos públicos. 

    Sostienen que la Ley 33-18 establece de forma expresa las consecuencias jurídicas para las organizaciones que no alcanzan el porcentaje mínimo de sufragios.

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