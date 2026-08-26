TSE aplaza recurso que busca quitar personería jurídica a 33 partidos minoritarios
Los jueces dieron un plazo de 10 días para depositar documentos sobre el proceso
El Tribunal Superior Electoral (TSE) aplazó para el martes 15 de septiembre la demanda que busca anular la personería jurídica a 33 partidos políticos que no obtuvieron el 1 % de los votos en las elecciones del 2024.
Los jueces adoptaron la decisión para permitir la comunicación de documentos entre las partes y otorgaron un plazo de 10 días para depositarlos en el TSE.
Los demandantes son Proyecto Visión Nación (PVN) y el doctor José Cristopher Ramírez, quienes pretenden que el TSE elimine la personería jurídica y, en consecuencia, el financiamiento público, a aquellas organizaciones que no alcanzaron el porcentaje mínimo de votación.
El TSE convocará a representantes de dos organizaciones
El Tribunal convocará nuevamente a los partidos o sus representantes de Camino Nuevo y Movimiento Cívico Cabrereño, que no asistieron a la audiencia. Los demandantes sostienen que su objetivo es preservar la racionalidad del sistema de partidos, evitando que organizaciones sin el respaldo popular mínimo continúen disfrutando de las prerrogativas y recursos públicos.
Sostienen que la Ley 33-18 establece de forma expresa las consecuencias jurídicas para las organizaciones que no alcanzan el porcentaje mínimo de sufragios.