Francisco Javier García cuestiona a medios del PLD por su falta de cobertura en debate de candidatos

Francisco Javier García denuncia "silencio deliberado" del PLD ante debate de precandidatos. ( CEDIDA POR EL EQUIPO DE PRENSA DE FRANCISCO JAVIER GARCÍA )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, cuestionó el "silencio absoluto y deliberado" de los medios de comunicación de esa organización frente al debate celebrado el 23 de agosto entre dirigentes que buscan la candidatura presidencial del partido.

En su cuenta de X, García dijo que comunicadores y dirigentes peledeístas le han preguntado por qué el encuentro no fue promovido ni difundido por las estructuras oficiales del PLD.

En ese sentido, consideró que los participantes en el debate son aspirantes presidenciales reconocidos formalmente por el Comité Central del PLD desde febrero de 2026, por lo que, a su juicio, sus actividades debieron recibir atención de los medios partidarios.

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Afirma PLD se contradice

Señaló, además, que más de 20 medios tradicionales y digitales convocaron a los aspirantes al encuentro, que calificó como un hecho histórico para la organización.

El dirigente sostuvo que la falta de cobertura contradice el discurso del PLD sobre la necesidad de reconectar con la sociedad. Afirmó que, mientras el partido plantea acercarse a distintos sectores, sus propias estructuras comunicacionales dieron la espalda a una actividad en la que sus aspirantes debatieron públicamente ideas, críticas al Gobierno y propuestas para el país.