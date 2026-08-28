Debate de aspirantes presidenciales provoca discusión entre Cristina Lizardo y Francisco García

El aspirante presidencial del PLD, Francisco Javier García, cuestionó la decisión de los medios de comunicación del partido de no difundir el debate entre los aspirantes presidenciales. ( CEDIDA POR EL EQUIPO DE PRENSA DE FRANCISCO JAVIER GARCÍA )

La coordinadora de la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (Conap-2026) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) , Cristina Lizardo , respondió el viernes a los cuestionamientos de Francisco Javier García sobre la decisión de los medios de comunicación oficiales de esa organización de no promover ni difundir el debate entre los aspirantes presidenciales celebrado el pasado 23 de agosto.

Lizardo explicó que la posición institucional asumida respecto de la actividad no fue adoptada después del debate, sino que había sido fijada desde el 9 de julio de 2026, seis semanas antes de su celebración.

La coordinadora de la comisión señaló que esos criterios fueron comunicados mediante tres actos sucesivos: una comunicación de la Conap 2026, una circular de ese organismo y un comunicado público.

Según indicó, en los documentos emitidos se dejó establecido que el reglamento de la Conap 2026 no contempla la organización, el auspicio, la promoción ni la coordinación de debates entre aspirantes. También señaló que el evento anunciado no formaba parte del proceso oficial y que no era administrado ni coauspiciado por la Conap 2026 o por el PLD.

Lizardo agregó que la eventual participación de uno o varios aspirantes constituía una decisión personal y voluntaria, bajo su responsabilidad, y que dicha participación no podía ser atribuida al partido ni considerarse vinculante para la organización.

En ese sentido, explicó que se solicitó a los organizadores que no vincularan ni hicieran referencia a la comisión ni al PLD en ningún material, comunicación o difusión pública relacionada con la actividad. El documento en el que la coordinadora de la Conap-2026 expone la posición fue dado a conocer en el programa El Sol de la Mañana.

Como tercer argumento, Lizardo planteó lo que denominó la "coherencia institucional".

Sostuvo que, después de haber declarado formalmente ante un tercero, ante los aspirantes y la opinión pública que el partido no organizaba, auspiciaba, promovía ni coordinaba la actividad, y luego de haber solicitado expresamente no ser vinculado a ella, el PLD no podía posteriormente hacerse eco institucional del evento sin desmentir, en los hechos, su propia declaración escrita.

Riesgo de una posible promoción electoral anticipada

Lizardo explicó el riesgo que, según la comisión, se procuró evitar con la decisión de no promover institucionalmente el debate.

Indicó que en la Circular 003 se había advertido que una actividad de esa naturaleza, televisada y difundida por amplias redes de medios podía ser interpretada como una promoción electoral anticipada de la actividad propia de la precampaña.

Lizardo vinculó esa advertencia con el contexto del proceso, incluyendo el escrutinio jurisdiccional al que está sometido y la discusión aún pendiente ante la Junta Central Electoral sobre la resolución que regulará el período previo al inicio de la precampaña.

"Si el partido hubiese amplificado institucionalmente el evento, habría convertido en institucional un riesgo que cada aspirante asumió de manera individual, trasladando íntegramente a la consulta una exposición que no le correspondía. La abstención institucional no fue omisión ni desdén, fue blindaje del proceso", sostuvo.

La coordinadora también asumió "de manera íntegra y sin reserva" la autoría de la posición institucional del partido sobre el tema desde el 9 de julio hasta la fecha.

García responde

En el programa, también se dio a conocer la respuesta de Francisco Javier García a la carta de Cristina Lizardo.

García comenzó señalando que había recibido ayer jueves la comunicación mediante la cual Lizardo le hacía precisiones sobre la posición institucional de la Conap 2026 respecto del evento celebrado el 23 de agosto y le solicitaba colaboración. Sin embargo, manifestó que no entendía el motivo de las aclaraciones y puntualizaciones dirigidas a su persona.

"La Conap ni a sus miembros por nuestra parte he solicitado ningún tipo de aclaración ni información sobre el tema de la no difusión en los medios de comunicación del PLD sobre el debate entre los aspirantes presidenciales del pasado 23 de agosto", expresó.

García sostuvo que lo expuesto en su publicación en una red social no atañe a las competencias de la Conap.

"La Conap no tiene control sobre los medios de comunicación del partido", afirmó.

García señaló que su cuestionamiento estaba relacionado con los medios de comunicación del PLD y no con las funciones de la comisión encargada del proceso interno.

"En otras palabras, no lo he visto en disposición o reglamento ni de la Conap ni del PLD y en consecuencia, dichos medios están bajo la jurisdicción, coordinación y administración de la Secretaría General del Partido", manifestó.

"La pregunta que me hago es, ¿qué hubiese sucedido si a ese debate hubieran asistido los cinco aspirantes inscritos en la consulta? No tengo la menor duda que todos los medios de prensa y comunicación del PLD animosamente hubiesen invitado a los peledeístas a ver esta participación y posteriormente difundir la avalancha de críticas opositoras que se hicieron desde ese escenario al gobierno del PRM", expresó.

García también manifestó que no se considera aludido por la comunicación de la Conap, debido a que entiende que las funciones de ese organismo están relacionadas con la organización del proceso del próximo 18 de octubre.

Reconocer un error evitaría repetirlo

Según lo planteado en el programa, el aspirante presidencial volvió a defender el planteamiento que había realizado públicamente sobre la falta de difusión del debate y sostuvo que reconocer un eventual error permitiría evitar que vuelva a producirse.

"Cuando se comete un error y este se reconoce, es una indicación clara de que no se repetirá. El 95 % de las personas que han opinado de este tema, validan que se cometió un error, pero si lo que queremos es hacer, como dicen, que hacen los avestruces y meter la cabeza debajo de la tierra, como que no pasó nada, es peor que repetir el error", expresó.

Al final de la comunicación, García afirmó que cuentan con su respaldo para la organización del proceso electoral interno previsto para el 18 de octubre de 2026 y su apego a las leyes y a los acuerdos institucionales.