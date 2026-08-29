Leonel Fernández encabeza asambleas de la Fuerza del Pueblo en varias provincias

Asambleas provinciales de dirigentes del partido Fuerza del Pueblo (FP) encabezada por Leonel Fernández. ( CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, encabeza este fin de semana asambleas provinciales de dirigentes en distintas demarcaciones del país, como parte de un despliegue nacional de esa organización política de cara a las elecciones de 2028.

De acuerdo con una nota de prensa de la FP, las actividades tienen como propósito evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en cada territorio y dar seguimiento al plan nacional de crecimiento y fortalecimiento de las estructuras partidarias.

Fernández encabezará este sábado, a las 3:00 p. m., la Asamblea Provincial de Dirigentes de Duarte, en la Ciudad Agropecuaria de San Francisco de Macorís. Posteriormente, a las 6:00 p. m., sostendrá un encuentro con productores en el Club El Mayorista de esa ciudad.

La agenda continuará el domingo en La Vega, donde participará, a las 11:00 a. m., en una asamblea provincial de dirigentes en el Oratorio Centro Juvenil Santo Domingo Savio (DOSA).

Más tarde, el presidente de la FP se trasladará a Bonao, provincia Monseñor Nouel, para encabezar a las 4:00 p. m. otra asamblea de dirigentes, esta vez en la Cooperativa San Antonio.

Cinco áreas de trabajo

Según la organización, el esquema de trabajo está concentrado en cinco áreas: organización, electoral, formación, finanzas y comunicación.

La FP indicó que estas áreas fueron definidas a partir de una evaluación de los resultados obtenidos por el partido en las elecciones de 2024. Las metas serán medidas y evaluadas periódicamente para determinar el avance en cada demarcación.

El despliegue se desarrolla a unos 18 meses de las elecciones municipales de febrero de 2028, primera cita del próximo ciclo electoral. El partido asegura que busca fortalecer desde ahora su estructura territorial, ampliar su base política y preparar sus equipos para competir en todo el país.

Actividades simultáneas

Como parte de la jornada nacional, este sábado fueron juramentados más de 200 profesionales de las áreas de bioanálisis, psicología, farmacia y enfermería, quienes fueron incorporados a las estructuras temáticas de la Secretaría de Salud de la FP.

El acto se realizó en la Casa del Pueblo Johnny Ventura y estuvo encabezado por Ramón Alvarado, titular de esa secretaría.

Mientras tanto, en Higüey, provincia La Altagracia, la Secretaría de Asuntos Jurídicos realizó la conferencia "Diseño institucional del sistema electoral dominicano", impartida por Manuel Mateo Calderón.

La actividad fue organizada junto con la Dirección Provincial y la Secretaría de Formación Política de la FP en esa demarcación y estuvo dirigida a la preparación de dirigentes sobre el funcionamiento institucional del sistema electoral dominicano.

En horas de la tarde, la Casa del Pueblo Johnny Ventura también acogió un encuentro con veteranos pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y estuvo encabezada por el secretario general de la FP, Antonio Florián, y la titular de esa secretaría, Josefina Reynoso.

La organización informó que, de manera simultánea, sus estructuras provinciales desarrollan asambleas, reuniones de trabajo, jornadas de afiliación, actividades formativas y conversatorios con dirigentes y representantes de distintos sectores sociales.

La Fuerza del Pueblo señaló que estas acciones forman parte de su plan nacional de organización y crecimiento, que combina la evaluación de metas territoriales con la formación de dirigentes, la incorporación de nuevos miembros y el acercamiento a sectores de la sociedad con miras al proceso electoral de 2028.