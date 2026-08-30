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Partido Primero la Gente celebra su primer Congreso Extraordinario

Durante el congreso, se juramentaron más de 6,000 dirigentes que representarán a la organización en todo el país

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Partido Primero la Gente celebra su primer Congreso Extraordinario
Asistentes al Congreso Extraordinario del Partido Primero la Gente. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Con la presencia de funcionarios, senadores, diputados y dirigentes sindicales, el Partido Primero la Gente, que dirige el empresario Antonio Marte, inició este domingo su primer Congreso Extraordinario "Primero la Gente, Dr. José Francisco Peña Gómez".

En el acto fueron juramentados más de 6,000 dirigentes que representan a la organización en todo el territorio nacional.

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Asistentes al primer Congreso del Partido Primero la Gente.
Asistentes al primer Congreso delPartido Primero la Gente. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)
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Antonio Marte, dirigente del Partido Primero la Gente.
Antonio Marte, dirigente del Partido Primero la Gente. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)
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Personalidades que asistieron al congreso del Partido Primero la Gente.
Personalidades que asistieron al congreso del Partido Primero la Gente. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

    Las palabras de apertura estuvieron a cargo del secretario general de la organización, Tony Marte, quien destacó el trabajo realizado para conformar la dirección nacional del partido.

    Resoluciones aprobadas

    Fueron aprobadas varias resoluciones que otorgan poderes al presidente de la organización, el senador Antonio Marte.

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    Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 