Partido Primero la Gente celebra su primer Congreso Extraordinario
Durante el congreso, se juramentaron más de 6,000 dirigentes que representarán a la organización en todo el país
Con la presencia de funcionarios, senadores, diputados y dirigentes sindicales, el Partido Primero la Gente, que dirige el empresario Antonio Marte, inició este domingo su primer Congreso Extraordinario "Primero la Gente, Dr. José Francisco Peña Gómez".
En el acto fueron juramentados más de 6,000 dirigentes que representan a la organización en todo el territorio nacional.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del secretario general de la organización, Tony Marte, quien destacó el trabajo realizado para conformar la dirección nacional del partido.
Resoluciones aprobadas
Fueron aprobadas varias resoluciones que otorgan poderes al presidente de la organización, el senador Antonio Marte.
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