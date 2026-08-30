El expresidente Danilo Medina afirmó que la alta mortalidad neonatal en República Dominicana no está relacionada con la falta de acceso a servicios de salud, sino con deficiencias en la aplicación de protocolos médicos y el seguimiento de los recién nacidos después del parto.

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sostuvo que el país registra una tasa de mortalidad infantil de 20.8 muertes por cada 1,000 nacidos vivos y aseguró que alrededor del 80 % de las defunciones de recién nacidos son evitables.

Medina explicó que el 82 % de las muertes infantiles corresponde a fallecimientos neonatales, es decir, aquellos que ocurren durante los primeros 28 días de vida.

“No es un problema de cobertura”, afirmó el exmandatario, al señalar que República Dominicana cuenta con una cobertura de atención prenatal de 97.6 % entre las mujeres embarazadas.

A su juicio, los indicadores muestran que el acceso de las embarazadas a los servicios médicos no constituye el principal obstáculo, sino lo que ocurre posteriormente, particularmente durante y después del nacimiento.

Prematuridad y bajo peso

Medina identificó los partos prematuros y el bajo peso al nacer entre los principales factores relacionados con las muertes de recién nacidos.

En ese contexto, consideró necesario revisar la aplicación de los protocolos médicos y el seguimiento que reciben los bebés después del alumbramiento para determinar en qué puntos se están produciendo las fallas.

El exgobernante aclaró que sus planteamientos no constituyen una crítica directa al Gobierno, sino una señal de alerta sobre una situación que, según sostuvo, requiere una revisión estructural del sistema sanitario.

Durante sus declaraciones también citó otros indicadores relacionados con la atención materno-infantil. Señaló que alrededor del 68 % de los partos en el país se realizan mediante cesárea, mientras que apenas el 19 % de los niños recibe seis meses de lactancia materna exclusiva, como recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Pide investigar las causas

Medina llamó a las autoridades a investigar de manera profunda los indicadores de mortalidad neonatal para identificar las causas de las muertes que pueden prevenirse y establecer medidas correctivas.

El expresidente hizo las declaraciones al concluir una asamblea provincial del PLD en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, donde estuvo acompañado por el secretario general de esa organización política, Johnny Pujols.

Para Medina, mejorar los resultados de mortalidad infantil requiere concentrar los esfuerzos no solo en ampliar la cobertura de los servicios de salud, sino también en garantizar que los protocolos médicos sean aplicados adecuadamente y que los recién nacidos reciban el seguimiento necesario durante los primeros días de vida.