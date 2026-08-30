Leonel Fernández destaca crecimiento de la FP durante asambleas en La Vega y Bonao

Leonel Fernández (c) saluda a presentes. ( FOTO CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, destacó este domingo el crecimiento alcanzado por esa organización política durante sus seis años de existencia, al encabezar asambleas provinciales de dirigentes en La Vega y Bonao, en la provincia Monseñor Nouel.

Fernández resaltó el proceso de expansión que ha experimentado la Fuerza del Pueblo desde su fundación y aseguró que el partido cuenta actualmente con presencia en las 32 provincias, los 162 municipios y los 270 distritos municipales del país, además de sus estructuras en el exterior.

"Hoy estamos en las 32 provincias, en los 162 municipios, en los 270 distritos municipales. La Fuerza del Pueblo se ha posicionado en el territorio de la República", afirmó el dirigente político.

El expresidente también destacó el crecimiento electoral de la organización. Recordó que en las elecciones de 2020, pocos meses después de su creación, la Fuerza del Pueblo obtuvo alrededor del 5 % de los votos, mientras que en las elecciones de 2024 alcanzó aproximadamente un 30 %.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/whatsapp-image-2026-08-30-at-62206-pm-043f36bc.jpeg Leonel Fernández en una de las asambleas. (FOTO CEDIDA POR LA FP)

"Todo es un proceso, es gradual. La primera vez, en el 2020, recién salidos, cinco meses, sacamos un 5 %; bueno, era lo que podíamos. Pero ya en el 2024, redondeando, sacamos un 30 %, y no hemos empezado una campaña y andamos por encima del 40 %. El proceso va", manifestó Fernández.

Asambleas provinciales

Las actividades encabezadas por Fernández forman parte del proceso de evaluación y fortalecimiento de las estructuras de la Fuerza del Pueblo a nivel nacional.

En La Vega, la asamblea provincial fue realizada en el Oratorio Centro Juvenil Santo Domingo Savio (DOSA), mientras que en Bonao el encuentro tuvo lugar en la Cooperativa San Antonio.

De acuerdo con la organización, ambas actividades registraron una asistencia superior al 97 % de los dirigentes convocados.

Durante los encuentros, Fernández valoró el trabajo realizado por las estructuras provinciales y municipales y llamó a continuar fortaleciendo la organización en las diferentes demarcaciones del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/whatsapp-image-2026-08-30-at-62205-pm1-a9b7299f.jpeg Las asambleas se realizaron en La Vega y el municipio Bonao de la provincia Monseñor Nouel. (FOTO CEDIDA POR LA FP)

El presidente de la Fuerza del Pueblo explicó que el partido trabaja en el cumplimiento de cinco metas nacionales relacionadas con organización, asuntos electorales, formación, finanzas y comunicación.

Indicó que la evaluación permanente de estas áreas permitirá continuar consolidando las estructuras de la organización y ampliar su capacidad de movilización política.

Las asambleas de La Vega y Monseñor Nouel forman parte de un programa de actividades que desarrolla la Fuerza del Pueblo en distintas provincias del país, con miras a evaluar el trabajo de sus dirigentes y fortalecer su estructura territorial.