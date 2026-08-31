Investigación sobre muertes neonatales: PLD exige respuestas al Gobierno

Al centro, la exministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, en rueda de prensa del PLD del lunes 31 de agosto del 2026. ( FUENTE EXTERNA )

A raíz de las muertes de recién nacidos reportadas en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, que en algunos caso se atribuyen a la presencia de bacterias, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió al Gobierno realizar una auditoría sanitaria en hospitales públicos con la intención de esclarecer la situación.

La organización política solicitó al Ministerio de Salud Pública y al Servicio Nacional de Salud (SNS) investigar las circunstancias de los fallecimientos y determinar si estuvieron relacionados con infecciones asociadas a la atención sanitaria.

Los datos del reporte indican que 12 recién nacidos permanecían infectados y existían 21 reportes positivos de Klebsiella y Serratia, además de presencia de pseudomonas en áreas consideradas críticas, entre ellas cisterna, bloques quirúrgicos, perinatología y cuidados intensivos.

Tras la publicación, el informe del Servicio Nacional de Salud (SNS), aclaró que solo 17 recién nacidos fallecidos en ese hospital, tres presentaron aislamiento de los microorganismos detectados y correspondían a bebés muy prematuros.

En representación de la entidad, la exministra de Salud Pública Altagracia Guzmán Marcelino, también señaló que en el Hospital Regional Taiwán 19 de Marzo, en Azua, se habrían detectado niveles no aptos de Escherichia coli y Pseudomonas en pediatría, cocina y hemodiálisis.

A partir de esos reportes, la doctora planteó la necesidad de determinar si se trata de situaciones aisladas o de problemas relacionados con el control de infecciones y las condiciones de infraestructura de la red hospitalaria pública.

La nota recuerda que el 28 de agosto de 2026 las sociedades dominicanas de Neonatología, Pediatría e Infectología solicitaron al SNS una investigación sobre las muertes de recién nacidos ocurridas durante agosto en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia.

Asimismo, la Sociedad Dominicana de Pediatría habría advertido sobre la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica, los procesos de desinfección, el control de la calidad microbiológica del agua y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en las unidades de cuidados intensivos neonatales.

Auditoría sanitaria solicitada

La evaluación propuesta abarcaría maternidades y unidades neonatales, cuidados intensivos, quirófanos, áreas de hemodiálisis, sistemas de abastecimiento y almacenamiento de agua, esterilización de instrumentos, manejo de residuos hospitalarios y cumplimiento de los protocolos destinados a prevenir infecciones asociadas a la atención sanitaria.

La organización sostuvo, además, que los resultados de esa evaluación deben ser puestos en conocimiento de la sociedad y planteó fortalecer los mecanismos nacionales de vigilancia de las infecciones asociadas a los servicios de salud.

El documento también reclama información sobre cuándo aparecieron las primeras señales de contaminación, cuáles microorganismos fueron identificados, en qué áreas se detectaron, qué medidas fueron adoptadas, cuántos pacientes resultaron afectados y si existe alguna relación entre las infecciones y los fallecimientos registrados.

El PLD señaló que las condiciones de las unidades neonatales requieren especial vigilancia debido a que muchos de sus pacientes son prematuros, tienen bajo peso o necesitan procedimientos invasivos para mantenerse con vida, circunstancias que incrementan su vulnerabilidad ante las infecciones hospitalarias.

La organización pidió al Gobierno ofrecer una explicación sobre lo ocurrido, realizar una investigación independiente, publicar sus resultados, establecer las responsabilidades que correspondan y adoptar las medidas correctivas derivadas de las pesquisas.

"Un hospital debe ser el lugar donde a las personas se les garantice su vida, nunca un lugar donde tengan que temer por ella", concluye el comunicado.