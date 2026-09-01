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proclamación Luis Abinader PRM
proclamación Luis Abinader PRM

El PRM proclamará a Luis Abinader como presidente este domingo

Juan Garrigó y Deligne Ascención también asumirán como secretario general y primer vicepresidente nacional, respectivamente

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    El PRM proclamará a Luis Abinader como presidente este domingo
    El presidente de la República, Luis Abinader. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    El Partido Revolucionario Moderno (PRM) proclamará este domingo 6 de septiembre al presidente de la República, Luis Abinader, como presidente de la organización, en un acto que marcará el inicio de una nueva etapa en la dirección política del partido oficialista.

    Abinader será juramentado junto a Juan Garrigó, como secretario general, y Deligne Ascención Burgos, como primer vicepresidente nacional, durante en el cierre de la XXIV Convención Nacional Ordinaria dedicada al fenecido exministro y dirigente político Orlando Jorge Mera.

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    A través de un comunicado de prensa, el PRM señaló que durante el acto que será celebrado a partir de las 9:00 de la mañana en el Club Polideportivo San Carlos, también serán proclamados y juramentados los vicepresidentes y subsecretarios nacionales, las autoridades de los organismos territoriales y del exterior, así como los responsables de los frentes sectoriales de Mujer, Juventud y las distintas secretarías y direcciones nacionales.

    Relevo

    Abinader y Garrigó sustituirán en sus respectivos cargos a José Ignacio Paliza, actual ministro de la Presidencia, y a Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, quienes asumieron la dirección del Partido Revolucionario Moderno en 2018, como presidente y secretaria general, respectivamente.

    • Ambos fueron reelegidos en sus puestos durante el proceso interno celebrado en 2022.

    El PRM indicó que, con la proclamación de sus nuevas autoridades, no solo busca consolidar su estructura interna, sino también encaminar a la organización hacia los próximos desafíos políticos y electorales.

    La Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) informó que las puertas del Club Polideportivo San Carlos estarán abiertas desde las 8:00 de la mañana para recibir a los delegados convocados e invitados especiales.

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