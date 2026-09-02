La Fuerza del Pueblo cuestiona la política de movilidad del Gobierno

Mario Holguín, titular de la Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo. ( CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

La Fuerza del Pueblo cuestionó este miércoles la política de movilidad del Gobierno y consideró que las inversiones realizadas durante los últimos seis años deben reflejarse en una reducción de las muertes, lesiones graves y riesgos para quienes utilizan las vías del país.

El planteamiento fue hecho por Mario Holguín, titular de la Secretaría de Seguridad Vial de esa organización, quien sostuvo que mejorar la conectividad, reducir los tiempos de desplazamiento y aumentar la capacidad de las vías no son suficientes para medir el éxito de una política de movilidad.

En un comunicado, Holguín reaccionó a la presentación realizada por el Gobierno en LA Agenda Semanal, en la que fueron expuestos proyectos que incluyen 957 kilómetros de carreteras en construcción, 220 puentes, circunvalaciones, elevados y otras obras destinadas a mejorar la circulación vehicular, además de la expansión del metro, los teleféricos y el Monorriel de Santiago.

Para el opositor, una política de movilidad debe incorporar la seguridad de las personas desde el diseño de las infraestructuras, con elementos como velocidades seguras, cruces protegidos, tratamiento de intersecciones, condiciones adecuadas para peatones y motociclistas y medidas que reduzcan las consecuencias de los errores humanos.

Consideró que los resultados de la política de movilidad no deberían medirse únicamente por la cantidad de kilómetros de carreteras construidos, puentes, elevados, estaciones o capacidad de transporte instalada.

Holguín planteó que, después de seis años de gestión, el Gobierno también debería informar cuánto han disminuido las muertes y lesiones graves en las vías, cuántos puntos críticos han sido corregidos y qué avances se han producido en la protección de peatones, motociclistas y otros usuarios vulnerables.

A juicio de Holguín, que algunas de estas propuestas continúen siendo reclamadas en 2026 "evidencia que varias medidas anunciadas durante años todavía no se han consolidado como parte de una política integral y permanente de movilidad segura".

Cuestiona uso de financiamiento

Holguín afirmó además que un levantamiento realizado por la Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo identifica aproximadamente 2,209.7 millones de dólares en préstamos internacionales contratados entre 2020 y agosto de 2026 vinculados, según dijo, con movilidad, transporte, seguridad vial e infraestructura vial.

A esa cifra agregó un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 250 millones de dólares, firmado a finales de 2019, pero aprobado y vigente durante 2020. Con esa incorporación, estimó en unos 2,460 millones de dólares el monto de financiamiento externo relacionado con el sector.

"El país necesita conocer qué resultados concretos está comprando con más de 2,460 millones de dólares de financiamiento internacional", sostuvo.

El dirigente opositor pidió que los grandes proyectos permitan conocer sus presupuestos originales y costos finales, las modificaciones realizadas, los plazos de ejecución y los resultados obtenidos, particularmente en materia de ahorro de tiempo y reducción de siniestros, fallecidos y lesionados graves.

Aclaró que su cuestionamiento no se dirige al endeudamiento externo en sí mismo, sino a la necesidad de evaluar si los recursos obtenidos se traducen en beneficios que justifiquen su costo.

También señaló que durante el período de Gobierno han pasado cinco directores por el organismo encargado de regular el tránsito y el transporte, situación que, a su entender, refleja dificultades para mantener la continuidad de las políticas públicas del sector.

Holguín afirmó que la Fuerza del Pueblo respalda las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura vial y modernizar el transporte colectivo, pero insistió en que las obras deben evaluarse por sus resultados y no únicamente por su magnitud.