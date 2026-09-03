El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó este miércoles que esa organización todavía no ha definido quién será su candidato presidencial para las elecciones de 2028, al considerar que aún no ha llegado el momento para tomar esa decisión.

Fernández explicó que la escogencia deberá realizarse conforme a los plazos establecidos por las leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral, por lo que descartó que él o su hijo, Omar Fernández, puedan ser proclamados candidatos en esta etapa.

"Tenemos que esperar que las cosas evolucionen y entonces cuando haya una campaña formal podemos hablar de eso, pero ni yo puedo presentarme como candidato, ni Omar tampoco porque el plazo legal no lo permite", expresó el exmandatario al ser abordado por periodistas.

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Candidaturas en espera

El presidente de la FP también llamó a esperar el inicio formal de la campaña y la precampaña para definir las candidaturas en los distintos niveles de elección.

Fernández valoró el posicionamiento que, según dijo, reflejan las encuestas a favor de la Fuerza del Pueblo y aseguró que el respaldo hacia esa organización continúa aumentando en diferentes puntos del país.

"Le podría decir que en la Fuerza del Pueblo estamos en ascenso constante, el apoyo se siente en todo el país y se siente el entusiasmo entre sus compañeros", sostuvo.