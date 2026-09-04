Leonel Fernández recorrerá Azua, San Juan y Elías Piña este fin de semana

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernandez en una actividad política. ( CEDIDA POR FP. )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, desarrollará este sábado 5 y domingo 6 de septiembre una agenda de actividades en las provincias Azua, San Juan y Elías Piña, donde sostendrá encuentros con sectores productivos, económicos y sociales, además de encabezar actos de juramentación de nuevos miembros de la organización.

Fernández iniciará el recorrido este sábado en Azua, donde tiene previsto reunirse con empresarios de la zona. Luego se trasladará a San Juan, donde visitará un proyecto de producción agropecuaria, antes de continuar hacia Elías Piña.

En el municipio de Comendador, el exmandatario se reunirá con representantes de los sectores productivos, económicos, comerciales y sociales de la provincia para abordar la situación de la zona y sus principales desafíos.

Posteriormente, encabezará un acto de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en el Pabellón de Combates de Comendador.

La agenda continuará en Las Matas de Farfán, provincia San Juan, donde Fernández encabezará otra juramentación en el Club Farfán, Inc.

Actividades del domingo

El domingo, Fernández permanecerá en San Juan de la Maguana, donde participará en un desayuno-encuentro con representantes de los sectores productivos.

Más adelante, encabezará la juramentación provincial de nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo en la Asociación de Productores de San Juan.

El recorrido concluirá en Azua, donde el presidente de la organización política encabezará una asamblea con dirigentes para evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional para la Victoria Electoral.