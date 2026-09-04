Miguel Vargas reafirma su propuesta de construir una alianza opositora para el 2028

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL PRD )

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, reiteró su propuesta de impulsar una alianza efectiva entre las fuerzas opositoras con miras a las elecciones de 2028, con el objetivo de construir una alternativa electoral con posibilidades de triunfo.

A través de un comunicado de prensa, Vargas planteó que una eventual alianza debe establecer criterios que permitan escoger las candidaturas con mayores posibilidades de ganar, evitando que el acuerdo se limite a una distribución de posiciones entre las organizaciones participantes.

La propuesta fue reafirmada durante una serie de encuentros de la Dirección Nacional del PRD con sus estructuras en distintas regiones del país, en los que la organización pasó balance a su proceso de reorganización y definió sus prioridades para su nueva etapa política.

El dirigente sostuvo que el PRD debe mantenerse activo y preparado para cualquier escenario de cara al próximo proceso electoral, razón por la cual fortalecen su estructura y amplían su presencia política en las diferentes demarcaciones.

"Estamos cerrando una etapa de reorganización y fortalecimiento, porque la estructura del partido tiene presencia en todo el territorio nacional, en cada una de las provincias, de las regiones, de los municipios. Aún quedan algunas demarcaciones por confirmar y completar la entrega del padrón de dirigentes a la Junta Central Electoral, pero ya podemos enfocar nuestros esfuerzos en el crecimiento, a dos años de las elecciones", afirmó Miguel Vargas.

En ese contexto, el partido informó que ahora concentrará mayores esfuerzos en crecer, identificar nuevos liderazgos y aumentar su capacidad electoral de cara a 2028.

Fortalecimiento de la estructura

El PRD anunció que la próxima semana continuará la jornada de reuniones con presidentes provinciales y municipales y secretarios generales, y completará los encuentros pendientes con dirigentes de la región Norte y Cibao.

No obstante, la organización sostuvo que, aunque la reorganización entra en su fase final, el fortalecimiento de sus estructuras continuará hasta completar las demarcaciones pendientes y culminar los procedimientos correspondientes ante la Junta Central Electoral (JCE).