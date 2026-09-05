El PRM inicia nuevo ciclo con juramentación de Abinader como presidente este domingo

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) entrará este domingo 6 de septiembre en un nuevo ciclo político con la proclamación y juramentación del presidente de la República, Luis Abinader, como máximo dirigente de la organización.

Junto al actual mandatario serán oficializados Juan Garrigó Mejía como secretario general y Deligne Ascención Burgos como primer vicepresidente nacional, como parte de la renovación de los principales puestos de dirección de la organización.

La nueva dirección tendrá entre sus principales desafíos conducir al partido hacia las elecciones de 2028, preservar la unidad de sus distintas corrientes y administrar la competencia interna por la candidatura presidencial que deberá suceder a Abinader.

El acto cerrará la XXIV Convención Nacional Ordinaria del PRM, dedicada al fallecido exministro y dirigente político Orlando Jorge Mera. La actividad se desarrollará en el Club Polideportivo San Carlos, en Santo Domingo.

La Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) informó que las puertas del Club Polideportivo San Carlos estarán abiertas desde las 8:00 de la mañana para recibir a los delegados convocados y a los invitados especiales.

El programa está previsto para comenzar a partir de las 9:00 de la mañana, mientras que la juramentación de la nueva dirección está pautada para las 10:00 de la mañana.

Durante la jornada también serán proclamados y juramentados los vicepresidentes y subsecretarios nacionales, las autoridades de los organismos territoriales y del exterior, así como los responsables de los frentes sectoriales de Mujer y Juventud y de las diferentes secretarías y direcciones nacionales.

La proclamación formaliza los resultados del proceso interno mediante el cual Abinader fue escogido el 9 de agosto de 2026 como presidente del PRM por un período de cuatro años.

Un cambio en el modelo de dirección

La llegada de Abinader a la presidencia del PRM rompe, además, con la tradición partidaria de separar la conducción formal de la organización de la figura del jefe del Estado.

Su asunción introduce un cambio en la conducción política del PRM. En lugar de mantener la jefatura partidaria en manos de dirigentes distintos al presidente de la República, el oficialismo concentrará ahora en el mandatario el liderazgo gubernamental y la máxima representación de la organización.

Abinader sustituirá en la presidencia del PRM a José Ignacio Paliza, mientras Juan Garrigó reemplazará a su madre en la Secretaría General a Carolina Mejía. Paliza y Mejía asumieron la dirección de la organización en 2018 y fueron reelegidos durante el proceso interno celebrado en 2022.

El desafío de la sucesión

El presidente asumirá el control partidario en momentos en que varios dirigentes del oficialismo comienzan a posicionarse con miras al próximo proceso electoral y a la eventual escogencia del candidato presidencial del PRM.

La competencia por la candidatura presidencial coloca la cohesión interna entre los principales asuntos que deberá gestionar la nueva dirección, mientras las diferentes corrientes partidarias avanzan en la definición de sus preferencias de cara al proceso de 2027.

El escenario adquiere mayor relevancia debido a que Abinader no podrá presentarse a un tercer período presidencial consecutivo. Por esa razón, el PRM tendrá que escoger un nuevo candidato para las elecciones de mayo de 2028.

Entre los dirigentes mencionados en el escenario interno se encuentran el ministro de Turismo, David Collado; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

También figuran el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, y el dirigente perremeísta Francisco Peña Guaba.

La presidencia partidaria coloca así a Abinader en una posición central para conducir la transición política dentro de la organización que gobierna el país desde 2020 y administrar el proceso que desembocará en la selección de quien buscará mantener al PRM en el poder.

Con su juramentación y la incorporación de las nuevas autoridades nacionales, el partido cerrará su proceso de renovación institucional y abrirá una etapa marcada por la reorganización de sus estructuras, la competencia interna y la preparación de su estrategia electoral hacia 2028.

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