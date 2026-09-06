Abinader toma las riendas del PRM con la mira en el 2028 y sin imponer un sucesor

Luis Abinader en el acto de su juramentación como presidente del PRM este domingo seis de septiembre de 2026. ( FOTO CEDIDA POR EL PRM )

"No solo ganaremos las siguientes elecciones, sino que seguiremos transformando el país para siempre y el PRM tendrá muchas más victorias por delante". Con esta frase de continuidad política, el presidente Luis Abinader se proclamó ayer como el nuevo presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), para el período 2026-2030.

En su primer discurso al frente de la organización, Abinader proyectó al partido oficialista con nuevas victorias electorales más allá de 2028, al tiempo que aseguró que no utilizará su posición para imponer un heredero político.

La proclamación se produjo luego de que Abinader fuera elegido en agosto, sin oposición, como el nuevo presidente del partido oficialista, mediante una plancha única consensuada previamente por la Dirección Ejecutiva del PRM.

No elegirá candidatos

Al referirse a la sucesión presidencial, Abinader sostuvo que dentro del PRM existen aspiraciones legítimas y que éstas forman parte de una organización democrática.

Sin embargo, dejó claro que su responsabilidad como el nuevo presidente del partido no será escoger quién lo sucederá en la presidencia de la República.

"No llego a la presidencia de este partido para construir una candidatura ni para imponer un heredero o heredera política", afirmó.

El mandatario aseguró que su propósito será garantizar que, cuando llegue el momento de escoger al candidato presidencial, los dirigentes con aspiraciones encuentren un partido "institucional, democrático, imparcial y unido", en el que puedan competir bajo reglas claras.

Además, señaló que, una vez concluyan los procesos internos, los miembros deben continuar siendo compañeros y expresó que el verdadero adversario "está fuera de la organización", en problemas como la desigualdad, la inseguridad y la falta de oportunidades.

Garrigó se defiende

El nuevo secretario general del PRM, Juan Garrigó Mejía, también fue proclamado en su cargo y afirmó que asumirá su función como un puente entre las necesidades de la población y el crecimiento de la organización, con el compromiso de recorrer las estructuras del partido para escuchar ideas y críticas.

Garrigó Mejía también reivindicó su vínculo familiar con dirigentes históricos del PRM ante quienes, según dijo, han intentado descalificarlo por su apellido.

"Yo soy el nieto de Hipólito Mejía y el hijo orgulloso de Carolina Mejía", afirmó y sostuvo que esa procedencia representa para él una obligación moral de hacer las cosas bien y superar las expectativas.

La proclamación de Abinader, Garrigó y otras nuevas autoridades en el PRM se enfrenta al próximo ciclo electoral del 2028, cuando sucederán las próximas elecciones.

Nuevas autoridades del PRM En una convención celebrada en agosto de este año, la militancia del PRM escogió a sus nuevas autoridades. Aunque en principio se estipulaba que las autoridades dirigieran el oficialismo por dos años, los militantes aprobaron una modificación a los estatutos para garantizar la dirección hasta el 2030. Para que Abinader siga dirigiendo el país sin trabas hasta el 2028, el PRM estará operado por Deligne Asención, quien fue escogido como vicepresidente ejecutivo de la organización. Otras autoridades electas son Juan Garrigó, como secretario general; Gloria Reyes, secretaria nacional de Organización; Kelvin Cruz, primer subsecretario nacional; Lía Díaz, segunda subsecretaria nacional; Milagros Ortíz, como segunda vicepresidenta y otros.