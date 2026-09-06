Leonel Fernández exige al Gobierno resolver la crisis eléctrica: "Ustedes no están para quejarse"

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández durante su actividad en San Juan de la Maguana. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR FP )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, emplazó este domingo a los funcionarios del Gobierno a asumir su responsabilidad frente a la crisis eléctrica que afecta al país.

Cuestionó que miembros de la propia administración se quejen públicamente por los problemas del servicio.

"Ustedes no están para quejarse, ustedes están para resolver", afirmó Fernández durante un encuentro con representantes de los sectores productivos y sociales de San Juan, donde también criticó que dirigentes del oficialismo pretendan actuar como "gobierno y oposición al mismo tiempo", planteó conforme a una nota de prensa.

Las declaraciones del exmandatario se producen luego de que funcionarios del Gobierno manifestaran durante la semana que sus facturas eléctricas habían aumentado, mientras continúan los apagones prolongados que han generado protestas en distintas zonas del país.

Fernández calificó como un "retroceso total" la situación del sector eléctrico y señaló entre sus principales problemas el nivel de endeudamiento con los generadores.

"Hoy hemos tenido un retroceso total, hasta el punto de que la deuda que se tiene con los generadores llega a casi 2 mil millones de dólares. Ese es el fracaso total", sostuvo.

Leonel Fernández contrastó el panorama actual con las transformaciones realizadas durante sus administraciones y recordó que el proceso de capitalización permitió aumentar la capacidad de generación, fortalecer la transmisión y avanzar hacia circuitos con servicio permanente.

Reclamos del sector agropecuario

Durante el encuentro, representantes de distintos sectores expusieron a Fernández las principales dificultades que enfrentan en San Juan.

Uno de los reclamos estuvo relacionado con la producción agropecuaria. Robin Alcántara, presidente de la Fundación Red Agropecuaria, describió las dificultades de los productores y pidió un cambio de rumbo.

"Aquí hay quienes comen una vez al día, presidente", expresó Alcántara, quien también recordó iniciativas de tecnificación desarrolladas durante los gobiernos de Fernández.

Fernández sostuvo que la agropecuaria atraviesa un período de retroceso y señaló como uno de los factores el despido de más de mil técnicos y profesionales especializados, lo que, a su juicio, debilitó la capacidad del Estado para brindar asistencia a los productores.

También se refirió a las deudas pendientes con productores de San Juan, que estimó en unos RD$500 millones, y afirmó que, si el actual Gobierno no cumple con esas obligaciones, una eventual administración de la Fuerza del Pueblo las honraría.

Salud y educación

Los problemas del sistema sanitario también fueron expuestos durante la actividad. El neuropsicólogo Jeferson Romero planteó fortalecer la atención primaria para descongestionar los centros de segundo nivel y permitir que los hospitales concentren sus servicios en áreas especializadas.

Romero también señaló las limitaciones de personal en los centros de salud y afirmó que, en algunas circunstancias, los médicos deben asumir labores correspondientes a otras áreas debido a la falta de trabajadores.

En el ámbito educativo, la maestra Laritza Ogando, directora de la Asociación de Directores de Centros Educativos de la provincia San Juan Oeste, presentó dificultades que afectan a las escuelas y resaltó la función de los docentes en la formación integral de los estudiantes.

Fernández explicó que los encuentros con representantes de las comunidades permiten a su organización conocer directamente las necesidades de cada territorio y convertir esos planteamientos en propuestas provinciales, municipales y sectoriales.

Al resumir su diagnóstico sobre las situaciones planteadas, el expresidente sostuvo que los problemas de San Juan reflejan dificultades presentes en diferentes áreas de la economía nacional.

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Fernández concluyó señalando un "en la agricultura,en la ganadería,en salud,en educación" y otras áreas.