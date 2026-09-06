El primer post de Abinader como presidente del PRM

Luis Abinader saluda en el acto de su juramentación como presidente del PRM este domingo seis de septiembre de 2026. ( FOTO CEDIDA POR EL PRM )

El jefe de Estado Luis Abinader fue juramentado este domingo el nuevo presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) junto a las demás autoridades de esa organización en el período 2026-2030. En el acto habló del nuevo reto que asumía.

Pero horas más quiso expresar "su primer mensaje" como presidente del partido de gobierno y lo hizo desde su cuenta de X. En el mismo dejó claro que su prioridad siempre será el país y la población.

Dijo que luego de eso, entonces, estará el partido y pidió no olvidarlo nunca.

"Hoy quiero que mi primer mensaje como presidente del @PRM_Oficial sea muy claro: primero está el país. Siempre primero el país y su gente. Y solo después estamos nosotros. Ese es el orden correcto. No lo olvidemos nunca", fue el primero de los mensajes colocados en su cuenta de X.

Hoy quiero que mi primer mensaje como presidente del @PRM_Oficial sea muy claro: primero está el país. Siempre primero el país y su gente. Y solo después estamos nosotros.



Ese es el orden correcto. No lo olvidemos nunca.#ProclamaciónPRM — Luis Abinader (@luisabinader) September 6, 2026