Garrigó: "Han pretendido descalificarme por mi apellido; soy nieto de Hipólito e hijo de Carolina"

Juan Garrigó Mejía habla durante su juramentación como secretario general del PRM. ( FOTO CEDIDA EL PRM )

El nuevo secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Juan Garrigó Mejía, defendió este domingo sus lazos familiares frente a quienes, a su juicio, han pretendido descalificarlo por su apellido y origen político. El político asumió hoy el cargo, el cual ocupaba su madre la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

"Y ustedes saben que han pretendido descalificarme por mi apellido. Déjenme decirles algo: como buen dominicano, mi principal orgullo es mi familia. Mis padres, mis hermanos, mis abuelos, mi esposa y, últimamente, mi amor más grande, que es mi hija. Yo soy el nieto de Hipólito Mejía y el hijo orgulloso de Carolina Mejía. Te amo (a su madre)", expresó durante su discurso en la XXIV Convención Nacional Ordinaria del PRM.

Garrigó Mejía manifestó su orgullo por su madre y su abuelo (expresidente de la República) y señaló que ese vínculo familiar también representa una obligación moral de hacer las cosas bien, superar todas las expectativas y mantener vivos los valores democráticos, así como una cultura basada en la integración familiar.

"Y, como las familias dominicanas, una familia que crece unida y forjada en valores", expresó.

Sin embargo, Garrigó Mejía consideró que quienes se concentran únicamente en señalar que es pariente de Hipólito Mejía y Carolina Mejía tienen una visión limitada de sus vínculos dentro del partido. En ese sentido, citó a otros dirigentes a quienes considera su familia política.

"No solo soy hijo de Carolina y nieto de Hipólito. En ese análisis familiar se han quedado un poco cortos, porque yo también soy sobrino de doña Milagros, de Manola, Gianilda, Chu, Tonny, Margarito, Sonia, Roberto", afirmó.

El dirigente recordó que creció en la política junto a figuras como José Ignacio Paliza y otros dirigentes del partido.

"Si digo todos los que me vieron nacer y crecer en el partido, este discurso no se acaba hoy. Mi familia es el PRM", sostuvo.

El secretario general del PRM aseguró que desde sus primeros años aprendió que la política se ejerce con esfuerzo, disciplina y amor por la gente.

Asimismo, afirmó que asumirá sus nuevas funciones dentro del partido con mucho honor y que procurará convertirse en un puente entre las necesidades de la población y el crecimiento de la organización. Para ello, se comprometió a recorrer las estructuras del PRM, escuchar sus ideas y atender sus críticas.

Reacciones y críticas

El pasado mes de agosto, el expresidente de la República Hipólito Mejía salió en defensa de su nieto Juan Garrigó Mejía tras su elección como nuevo secretario general del PRM. En esa ocasión, destacó que su designación fue fruto del consenso y valoró su madurez y trayectoria de trabajo.

"En la vida pública, a veces hay quienes confunden el entorno con el privilegio, pero la realidad es que el respeto en la política no se hereda, se suda", expresó.

En su mensaje, también manifestó el orgullo que sentía por su nieto al asumir el reto de relevar a su madre, la actual alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

"Veo a un dirigente preparado, con el carácter, la visión y la fuerza de una nueva generación que está lista para seguir defendiendo nuestra democracia", afirmó.

Finalmente, el pasado 2 de septiembre, Garrigó Mejía asumió como secretario general del PRM y fue juramentado este domingo.

La proclamación de Abinader formaliza la dirección del partido para el período 2026-2030, luego de la elección de sus principales autoridades.

En el acto también fueron juramentados la ministra Gloria Reyes como secretaria nacional de Organización, mientras que Kelvin Cruz y Lía Díaz fueron escogidos como primer y segunda subsecretarios nacionales, respectivamente.

Los miembros ocuparán el cargo en el período 2026-2030.