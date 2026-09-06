Gloria Reyes asume Secretaría de Organización del PRM

De izquierda a derecha: Deligne Ascención, Milagros Ortiz Bosch, Luis Abinader, Juan Garrigó Mejía, Gloria Reyes y Kelvin Cruz durante acto de juramentación del Partido Revolucionario Moderno (PRM). ( FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, asumió este domingo la Secretaría Nacional de Organización del Partido Revolucionario Moderno (PRM), durante un acto de juramentación celebrado en el Club San Carlos.

Al asumir la posición, Reyes afirmó que lo hace con la convicción de contribuir a la construcción de un partido más fuerte, organizado y cercano a sus bases.

"Asumo esta responsabilidad con la firme convicción de que un partido fuerte se construye desde sus bases, con organización, unidad, participación y cercanía con su gente", expresó.

La nueva secretaria nacional de Organización explicó que su gestión estará orientada a fortalecer la estructura partidaria en todo el territorio nacional, acompañar a dirigentes y militantes y mejorar la articulación entre los distintos niveles de la organización.

"Organizar un partido es mucho más que administrar una estructura. Es escuchar, integrar, formar y acompañar a nuestra militancia. Queremos que cada organismo funcione y que cada militante encuentre en el partido un espacio para participar y aportar", afirmó conforme a una nota de prensa.

Reyes consideró que el fortalecimiento del PRM debe comenzar en las bases y las comunidades, mediante una estructura capaz de responder a los nuevos desafíos políticos y sociales del país y mantener una conexión permanente con la ciudadanía.

Nueva dirección del PRM

En ese sentido, aseguró que ejercerá sus nuevas funciones con apertura, diálogo y disposición para trabajar junto a las estructuras nacionales, provinciales, municipales y zonales, con el propósito de consolidar un partido dinámico y preparado para los desafíos del presente y el futuro.

La proclamación de las nuevas autoridades del PRM formaliza la dirección de la organización para el período 2026-2030, luego de la elección de sus principales dirigentes.

El exministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, fue escogido como primer vicepresidente ejecutivo, mientras que Milagros Ortiz Bosch ocupará la segunda vicepresidencia; Eddy Olivares, la tercera; Nelson Arroyo, la cuarta, y Salvador Ramos, la quinta.

Juan Garrigó Mejía fue escogido como secretario general, en sustitución de Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional y madre del nuevo secretario general.

Asimismo, Kelvin Cruz y Lía Díaz fueron escogidos como primer y segunda subsecretarios nacionales, respectivamente.

"Las nuevas autoridades ejercerán sus funciones durante el período 2026-2030, con el compromiso de dar continuidad al fortalecimiento de las bases, consolidar la estructura partidaria y promover un PRM más unido, organizado y cercano a su militancia", refiere el documento.