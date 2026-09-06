El presidente Luis Abinader fue proclamado este domingo como presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para el período 2026-2030 y, en su primer discurso al frente de la organización, proyectó al partido oficialista con nuevas victorias electorales más allá de 2028, al tiempo que aseguró que no utilizará su posición para imponer un heredero político.

Durante el cierre de la XXIV Convención Nacional Ordinaria del PRM, Abinader afirmó que el partido no solo ganará las próximas elecciones del 2028, sino que tendrá "muchas más victorias por delante", una señal de continuidad del oficialismo más allá del próximo torneo electoral.

La proclamación se produjo luego de que Abinader fuera elegido en agosto sin oposición, mediante una plancha única consensuada previamente por la Dirección Ejecutiva del PRM. La nueva dirección del partido ejercerá durante el período 2026-2030.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/06/convencion2-9a1b957a.jpg Miembros del PRM durante convención para oficializar nuevas autoridades. (ADRIANA SUELS)

Sucesión presidencial

Al referirse a la sucesión presidencial, Abinader sostuvo que dentro del PRM existen aspiraciones legítimas y que estas forman parte de una organización democrática.

Sin embargo, dejó claro que su responsabilidad como el nuevo presidente del partido no será escoger quién lo sucederá en la presidencia de la República.

"No llego a la presidencia de este partido para construir una candidatura ni para imponer un heredero o heredera político", afirmó.

El mandatario aseguró que su propósito será garantizar que, cuando llegue el momento de escoger al candidato presidencial, los dirigentes con aspiraciones encuentren un partido "institucional, democrático, imparcial y unido", en el que puedan competir bajo reglas claras.

Aunque reconoció que habrá competencia y diferencias entre los aspirantes presidenciales, sostuvo que estas no deben fracturar al partido.

Además, señaló que, una vez concluyan los procesos internos, los miembros deben continuar siendo compañeros y expresó que el verdadero adversario "está fuera de la organización", en problemas como la desigualdad, la inseguridad y la falta de oportunidades.

Abinader sostuvo que los propios miembros del PRM decidirán mediante los mecanismos democráticos de la organización y que posteriormente será el pueblo dominicano el que tendrá la última palabra en las elecciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/06/convencion3-b048c108.jpg El presidente Luis Abinader y la Primera Dama, Raquel Arbaje al llegar a la proclamación del PRM. (ADRIANA SUELS)

Relación PRM-Gobierno

Otro de los ejes del discurso fue la relación entre el PRM y el Gobierno. Abinader planteó que, aunque debe existir un puente de comunicación entre ambas estructuras, sus responsabilidades son distintas.

"El Estado pertenece a todos los dominicanos", afirmó y agregó que mientras ocupe simultáneamente la Presidencia de la República y la del PRM cuidará la diferencia entre el partido y el Gobierno.

En ese sentido, advirtió que el PRM no debe convertirse en dueño del Estado ni el Estado en un instrumento del partido, posición que vinculó con los principios democráticos que, según dijo, defendió José Francisco Peña Gómez.

El nuevo presidente del PRM también llamó a la organización a no olvidar las razones que dieron origen al partido y a evitar que, por estar mucho tiempo en el poder, los políticos desvirtúen sus propósitos.

Dijo que los partidos que se "enamoran demasiado del poder" pueden terminar olvidando para qué lo recibieron y advirtió que el PRM no puede convertirse en aquello que un día decidió cambiar.

Juan Garrigó defiende sus lazos familiares El nuevo secretario general del PRM, Juan Garrigó Mejía, afirmó que asumirá su función como un puente entre las necesidades de la población y el crecimiento de la organización, con el compromiso de recorrer las estructuras del partido para escuchar ideas y críticas. Garrigó Mejía también reivindicó su vínculo familiar con dirigentes históricos del PRM ante quienes, según dijo, han intentado descalificarlo por su apellido. "Yo soy el nieto de Hipólito Mejía y el hijo orgulloso de Carolina Mejía", afirmó, y sostuvo que esa procedencia representa para él una obligación moral de hacer las cosas bien y superar las expectativas.

Nueva dirección del PRM

Abinader aprovechó su discurso para llamar a la organización a no limitar su objetivo a ganar elecciones, sino a construir una estructura política que merezca la confianza de los ciudadanos.

Planteó que una elección puede ganarse con votos, pero que "la confianza ciudadana se obtiene mediante la conducta, los resultados y el ejemplo de quienes representan al partido".

La proclamación de Abinader formaliza la dirección del partido para el período 2026-2030, luego de la elección de sus principales autoridades.

El exministro de Obras Públicas Deligne Asención fue escogido como primer vicepresidente ejecutivo, mientras que Milagros Ortiz Bosch ocupará la segunda vicepresidencia; Eddy Olivares, la tercera; Nelson Arroyo, la cuarta, y Salvador Ramos, la quinta.

Juan Garrigó Mejía fue escogido como secretario general, en sustitución de Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional y madre del nuevo secretario general.

La ministra Gloria Reyes fue electa secretaria nacional de Organización, mientras que Kelvin Cruz y Lía Díaz fueron escogidos como primer y segunda subsecretarios nacionales, respectivamente.

Con la nueva estructura, Abinader asume formalmente la conducción del partido que lo llevó dos veces a la Presidencia de la República y que ahora se prepara para enfrentar el próximo ciclo electoral.