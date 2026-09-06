Temístocles Montás señala alto costo de la vida, corrupción e inseguridad como principales problemas de los dominicanos

El Vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, identificó el alto costo de la vida, los actos de corrupción y la inseguridad ciudadana como los tres principales problemas que, a su juicio, afectan y preocupan a la población dominicana.

Montás se pronunció este domingo durante el inicio de la Jornada Nacional de Esfuerzos Concentrados del PLD en la provincia Peravia, donde participó junto a dirigentes municipales de Baní y representantes de la dirección provincial de esa organización, conforme a una nota de prensa del partido.

Durante la actividad, el dirigente peledeísta exhortó a los miembros, militantes y dirigentes del partido a redoblar sus esfuerzos con miras a alcanzar el triunfo electoral en las próximas elecciones.

"Esos tres problemas fundamentales que agobian a la población son el alto costo de la vida, que se confirma diario cuando se acude al colmado o al supermercado, los actos de corrupción y la inseguridad ciudadana", afirmó Montás.

Como parte de la jornada, equipos del PLD se desplazaron por distintos sectores de la provincia para realizar visitas casa por casa y llevar a los ciudadanos un mensaje de esperanza.

Críticas al PRM

Montás sostuvo que las dificultades que enfrenta la población también representan un cuestionamiento para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), al señalar que esos mismos temas fueron utilizados por dirigentes de esa organización cuando se encontraban en la oposición para criticar al Gobierno de entonces.

"En esta jornada de contacto con la gente, expresamos a los dominicanos y dominicanas el compromiso del PLD de seguir luchando por resolver la situación de malestar que hoy confronta el país por el mal gobierno del PRM", expresó.

El vicepresidente del PLD también llamó a los integrantes de las comisiones a visitar los hogares asignados "con la frente en alto" y mostrar solidaridad con las personas ante las situaciones que les afectan.