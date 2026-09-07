Diputado Ángel Pire Sánchez anuncia su apoyo a la candidatura de Carolina Mejía

El diputado Ángel Pire Sánchez. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El diputado Ángel Pire Sánchez anunció su respaldo al proyecto presidencial de Carolina Mejía en el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

A través de una nota de prensa, el legislador, conocido popularmente como "el Prende Estufa", indicó que Mejía "es la única figura que garantiza el triunfo del PRM y la permanencia de sus seguidores en el Gobierno".

Sánchez afirmó que Carolina es "la mejor opción para preservar la unidad y la fortaleza del perremeísmo de cara al próximo certamen electoral".

Asimismo, destacó a la aspirante presidencial como la persona que representa la unidad partidaria y la garantía de continuidad a los proyectos iniciados en las gestiones del presidente Luis Abinader.

Apoyo de figuras clave

El congresista, que representa a San José de Ocoa en la Cámara Baja, se une a Wilkin Martínez y a Fernando Castillo, presidente provincial del PRM y alcalde del municipio cabecera, respectivamente, en hacer público su apoyo al proyecto presidencial de Carolina Mejía.