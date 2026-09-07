Diputado Ángel Pire Sánchez anuncia su apoyo a la candidatura de Carolina Mejía
El legislador dijo que la alcaldesa del Distrito Nacional garantiza la unidad del PRM
El diputado Ángel Pire Sánchez anunció su respaldo al proyecto presidencial de Carolina Mejía en el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
A través de una nota de prensa, el legislador, conocido popularmente como "el Prende Estufa", indicó que Mejía "es la única figura que garantiza el triunfo del PRM y la permanencia de sus seguidores en el Gobierno".
- Sánchez afirmó que Carolina es "la mejor opción para preservar la unidad y la fortaleza del perremeísmo de cara al próximo certamen electoral".
Asimismo, destacó a la aspirante presidencial como la persona que representa la unidad partidaria y la garantía de continuidad a los proyectos iniciados en las gestiones del presidente Luis Abinader.
Apoyo de figuras clave
El congresista, que representa a San José de Ocoa en la Cámara Baja, se une a Wilkin Martínez y a Fernando Castillo, presidente provincial del PRM y alcalde del municipio cabecera, respectivamente, en hacer público su apoyo al proyecto presidencial de Carolina Mejía.