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Carolina Mejía candidatura PRM
Carolina Mejía candidatura PRM

Diputado Ángel Pire Sánchez anuncia su apoyo a la candidatura de Carolina Mejía

El legislador dijo que la alcaldesa del Distrito Nacional garantiza la unidad del PRM

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    Diputado Ángel Pire Sánchez anuncia su apoyo a la candidatura de Carolina Mejía
    El diputado Ángel Pire Sánchez. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

    El diputado Ángel Pire Sánchez anunció su respaldo al proyecto presidencial de Carolina Mejía en el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

    A través de una nota de prensa, el legislador, conocido popularmente como "el Prende Estufa", indicó que Mejía "es la única figura que garantiza el triunfo del PRM y la permanencia de sus seguidores en el Gobierno".

    • Sánchez afirmó que Carolina es "la mejor opción para preservar la unidad y la fortaleza del perremeísmo de cara al próximo certamen electoral".

    Asimismo, destacó a la aspirante presidencial como la persona que representa la unidad partidaria y la garantía de continuidad a los proyectos iniciados en las gestiones del presidente Luis Abinader.

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    El congresista, que representa a San José de Ocoa en la Cámara Baja, se une a Wilkin Martínez y a Fernando Castillo, presidente provincial del PRM y alcalde del municipio cabecera, respectivamente, en hacer público su apoyo al proyecto presidencial de Carolina Mejía.

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