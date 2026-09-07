Aspirante presidencial del PLD desiste de demanda relacionada con consulta ciudadana

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Manfred Alberto Mata (c), junto al vicepresidente de la organización, Yván Lorenzo (i) y el diputado, Danilo Díaz, en una rueda de prensa el 7 de septiembre de 2026. ( CEDIDA POR EL PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DOMINICANA )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Manfred Alberto Mata retiró la demanda que había interpuesto ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) relacionada con la consulta interna de la organización tras asegurar que fueron aclaradas las inquietudes que motivaron la acción.

Mata explicó que tomó la decisión luego de reunirse con los integrantes de la Comisión Organizadora de la Consulta y estudiar, junto a sus abogados, el Reglamento aprobado el 14 de mayo.

"Las inquietudes que motivaron mi demanda quedaron satisfechas y, cuando desaparecen los motivos de una acción, lo honesto es retirarla, p or eso desistí. ", informó durante una rueda de prensa.

Mata insistió en que su decisión fue voluntaria y respondió a las explicaciones, documentos y elementos que pudo evaluar sobre el funcionamiento de la consulta.

El aspirante explicó que acudió inicialmente a la justicia electoral porque tenía interrogantes sobre la naturaleza, el alcance y los efectos que tendría el proceso interno.

"Acudí a la justicia electoral porque es el camino institucional que la ley pone a disposición de quienes tenemos dudas. Nunca lo hice contra el Partido, sino en busca de claridad", sostuvo.

Aclaraciones recibidas

Entre las aclaraciones recibidas, Mata señaló que pudo comprobar que los resultados de la consulta no tendrán carácter vinculante y, por tanto, no obligarán a los aspirantes, a la militancia ni a los organismos de dirección del PLD.

Asimismo, aseguró que el mecanismo tampoco implica la proclamación de un candidato o precandidato, sino que servirá para medir el nivel de simpatía que tiene cada aspirante entre los miembros de la organización.

El dirigente también agregó que todos los aspirantes conservan el derecho de presentar su precandidatura en el momento en el que la ley habilite, además de que el proceso está construido sobre garantías reales.

Mata aseguró que continuará como aspirante dentro de la consulta organizada por el PLD y que recorrerá el país para presentar sus propuestas ante la militancia.

Leer más Investigación sobre muertes neonatales: PLD exige respuestas al Gobierno