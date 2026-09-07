Gonzalo Castillo recorrerá más de 62 municipios previo a consulta del PLD

El precandidato a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, recorrerá esta semana más de 62 municipios y comunidades del país como parte de su agenda previa a la consulta interna de la organización, prevista para el 18 de octubre.

La información fue ofrecida por Andrés Navarro, coordinador de campaña del exministro de Obras Públicas, quien explicó que la jornada incluirá encuentros con militantes del PLD y representantes de sectores sociales, productivos y comunitarios de distintas regiones.

La agenda forma parte de las actividades que desarrolla Castillo de cara al proceso interno, en el que también participarán Francisco Javier García, Luis de León, Manfred Mata y Francisco Domínguez Brito.

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Recorridos

Según Navarro, los recorridos buscan ampliar el contacto del precandidato con la población y extender su proyecto presidencial más allá de las estructuras partidarias.

"La gente le hablará de frente, sin filtro, sobre lo que le duele y lo que sueña", expresó.

El dirigente señaló que la ruta territorial estará enfocada en la escucha, la presencia comunitaria y el diálogo con distintos sectores.

Navarro también aseguró, mediante un comunicado de prensa: "El proyecto Gonzalo 2028 es hoy el de mayor arraigo en el PLD y en la sociedad".