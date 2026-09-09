Carolina Mejía muestra músculo político rumbo a la candidatura presidencial del PRM

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, durante el acto de inauguración de un estacionamiento en la Zona Colonial, este jueves 10 de julio del 2025. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, resaltó el respaldo que ha recibido de "una amplia estructura de dirigentes" para obtener la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Mediante una nota de prensa, Mejía aseguró que cuenta con el respaldo de una amplia estructura política dentro del partido, que incluye a más de 50 diputados, 120 alcaldes y directores, ocho senadores y unos 8,000 dirigentes distribuidos en las diferentes provincias, municipios y distritos municipales del país.

La aspirante presidencial también señaló que su equipo lleva más de 16 meses trabajando con una plataforma digital mediante la cual, según explicó, ha logrado "consolidar una amplia base de seguidores de cara al proceso interno del partido".

Rumbo a las primarias

Mejía indicó que continúa fortaleciendo su proyecto presidencial con miras a la contienda del 3 de octubre de 2027, fecha en la que el Partido Revolucionario Moderno tiene previsto celebrar sus primarias con padrón cerrado, bajo la organización de la Junta Central Electoral.

La elección se realizará mediante primarias con padrón cerrado, lo que, según afirmó, garantizará un proceso democrático y ordenado.

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