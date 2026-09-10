Fuerza del Pueblo pide transparentar recursos destinados a programa "Motoben"

Dirigentes del Partido Fuerza del Pueblo (FP) al momento de emitir las declaraciones del Partido ( FOTO CEDIDA POR FUERZA DEL PUEBLO )

La Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo emplazó al Gobierno dominicano a transparentar la ejecución de los recursos públicos destinados al programa Moto-Beneficio (Motoben), una iniciativa dirigida a los motoconchistas.

La organización política solicitó una auditoría especial sobre los fondos asignados entre 2020 y 2026 a programas y acciones orientados a los motociclistas.

Durante una rueda de prensa realizada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, el vicesecretario de Seguridad Vial de la organización, Erick Mejía Merán, sostuvo que el Gobierno debe informar cuánto se ha invertido en Motoben desde su creación, cómo se han utilizado esos recursos, quiénes han recibido los beneficios y cuáles resultados concretos puede exhibir el programa.

"Queremos saber cuánto se ha invertido, cómo se han utilizado esos recursos, quiénes han sido beneficiados y, sobre todo, cuáles son los resultados que puede mostrar Motoben", expresó Mejía Merán.

El dirigente indicó que partido también procura establecer para qué fue concebido originalmente el programa, cuáles objetivos fueron definidos y en qué medida se está cumpliendo el propósito para el cual fue creado.

Según explicó, los cuestionamientos surgieron a partir de una investigación realizada por una comisión de SESVIAL-FP y de un requerimiento de acceso a la información pública. A través de ese proceso fueron solicitados datos sobre los recursos destinados y ejecutados, las fuentes de financiamiento, los beneficiarios, los criterios de selección, las instituciones responsables, los mecanismos de ejecución y los resultados alcanzados.

"Hay una pregunta fundamental que el Gobierno debe responder: ¿Motoben está cumpliendo realmente la finalidad para la cual fue creado?", cuestionó.

Mejía Merán precisó que el planteamiento de la organización no constituye una acusación de corrupción o malversación contra funcionarios o instituciones, sino una exigencia de transparencia, control ciudadano y rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos.

"Si se han destinado recursos públicos a los motociclistas, el país tiene derecho a conocer cuánto se ha invertido, cómo se ha utilizado, quiénes han sido beneficiados, qué objetivos se han alcanzado y qué resultados pueden ser comprobados", manifestó.

Solicitan auditoría

En nombre de la Fuerza del Pueblo, Mejía Merán solicitó a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana realizar una auditoría especial sobre los recursos públicos destinados entre 2020 y 2026 a programas, proyectos, subsidios y acciones dirigidos a los motociclistas dominicanos.

La organización reclamó, además, la presentación de un informe público que permita evaluar la ejecución financiera de esos recursos y determinar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, respetando los datos personales protegidos por la legislación.

Mejía Merán afirmó que los motoconchistas requieren políticas públicas eficaces y medibles, más allá de anuncios o programas que permanezcan en el papel, y señaló que sus resultados deberían poder comprobarse en áreas como la seguridad vial, la formalización, las condiciones de trabajo y la calidad de vida.

El dirigente estuvo acompañado por los vicesecretarios comisionados Rosa Mezquita, Julio Adalmis de la Rosa Féliz y Arístides Heredia, este último coordinador de la comisión que ha dado seguimiento al programa.

La comisión anunció que continuará dando seguimiento a Motoben y reclamando las informaciones necesarias para determinar el alcance, la ejecución y los resultados obtenidos por la iniciativa.

"Queremos documentos, cifras, auditoría y resultados. Defender a los motociclistas también significa exigir que los recursos destinados a ellos sean transparentes, que los programas cumplan su propósito y que el Gobierno pueda demostrar, con hechos, sus resultados", concluyó Mejía Merán.