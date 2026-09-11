Gonzalo Castillo promete reducir pérdidas eléctricas y alcanzar 24 horas de luz

Gonzalo Castillo durante su visita a Santo Domingo Norte. ( CEDIDA POR EL EQUIPO DE GONZALO CASTILLO )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, inició este viernes en Santo Domingo Norte un recorrido nacional de cara a la consulta interna de octubre, donde prometió "trabajar para reducir las pérdidas del sistema eléctrico y garantizar un servicio de energía de 24 horas en todo el territorio nacional".

Según una nota de prensa, el político habló del tema tras recibir la queja de munícipes por las prolongadas tandas de apagones que reciben.

Llama a la unidad

Ante dirigentes, munícipes y representantes de sectores comunitarios, Castillo llamó a la unidad del PLD ante el proceso que celebrará el próximo mes.

En la consulta del 18 de octubre podrán votar los miembros del PLD y todos los dominicanos que no estén inscritos en otros partidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/33c8ed6c-0093-476a-844f-0346ca2b289a-1f4aba3f.jpg La visita a Santo Domingo Norte marca el inicio del recorrido que hará Gonzalo Castillo por el país. (CEDIDA POR EL EQUIPO DE GONZALO CASTILLO.)

El recorrido por Santo Domingo Norte marca el inicio de una amplia agenda territorial que llevará a Castillo por diferentes regiones del país, con encuentros comunitarios, sociales y productivos, bajo los ejes de la escucha directa y la presencia en el terreno. Entre los lugares que visitó Castillo está la carretera de Yamasá, próximo la rotonda de Villa Mella.