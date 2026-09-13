Leonel advierte a FP que afiliación a partidos no garantiza el poder y llama a fidelizar matrícula

Leonel Fernández en uno de los eventos. ( FOTO CEDIDA POR LA FP )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, advirtió que la cantidad de personas inscritas en un partido político no es suficiente para garantizar una victoria electoral, por lo que llamó a la organización a trabajar en la fidelización de su matrícula y en el fortalecimiento de sus estructuras de base.

Fernández sostuvo que una de las principales lecciones que dejó el proceso electoral de 2024 fue precisamente la diferencia entre tener una amplia cantidad de afiliados y contar con una organización capaz de movilizarlos y convertir esa matrícula en apoyo efectivo en las urnas.

"Estar afiliado es insuficiente, ya lo sabemos por los resultados del 2024", afirmó el presidente de la Fuerza del Pueblo.

El exmandatario explicó que el análisis de los resultados electorales permitió identificar que la organización obtuvo una mayor votación en aquellos territorios donde contaba con estructuras partidarias más consolidadas.

"Lo cierto es que en aquellos lugares donde la fuerza nuestra estaba organizada en direcciones de base, direcciones provinciales y municipales, la votación fue mayor", señaló, conforme a una nota de prensa suministrada por la organización.

A partir de esa experiencia, Fernández indicó que la FP trabaja en la validación y fidelización de su matrícula, así como en fortalecer la conexión entre las direcciones de base y los recintos y colegios electorales.

El dirigente político sostuvo que alcanzar el poder requiere mucho más que el deseo de ganar unas elecciones y que el partido debe combinar organización, planificación y preparación de sus estructuras.

"Se alcanza el poder no porque lo deseo nada más, sino que tengo que organizarme y planificar la victoria" Leonel Fernández Presidente de la FP “

Fernández señaló que la Fuerza del Pueblo tiene presencia en las provincias, municipios y distritos municipales del país, además de comunidades de la diáspora, pero consideró que el desafío consiste ahora en convertir esa presencia territorial en una estructura electoral efectiva.

Convertir FP en un "centro de aprendizaje"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/13/whatsapp-image-2026-09-13-at-52402-pm-a5aeb600.jpeg Una de las jornadas de capacitación del partido. (FOTO CEDIDA POR LA FP)

Los planteamientos fueron expuestos durante una jornada de capacitación en comunicación política estratégica realizada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, actividad que formó parte de dos encuentros organizados por la Secretaría de Formación Política de la Fuerza del Pueblo.

Fernández aprovechó el escenario para destacar la formación permanente de los dirigentes y equipos del partido como parte de la preparación de la organización.

"He dicho siempre que una de las metas que tenemos en la Fuerza del Pueblo es convertir nuestro partido en un centro de aprendizaje permanente", manifestó.

Las jornadas fueron organizadas por la Secretaría de Formación Política, que dirige Nathanael Concepción, con la participación de Rafael Rubio y Felipe Fuster, profesores de la Universidad Complutense de Madrid y especialistas en comunicación política y estrategia.

El primer encuentro estuvo dirigido a senadores, diputados, alcaldes, regidores y otras autoridades electas de la FP, junto con sus equipos de comunicación. Fue coordinado con las secretarías de Asuntos Municipales y Asuntos Legislativos.

La segunda jornada se realizó en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y la Unidad Especial de Comunicación Estratégica, con la participación de vicesecretarios, responsables de comunicación de distintas demarcaciones, encargados de redes sociales y dirigentes de áreas vinculadas.

Fernández también destacó el papel de la comunicación dentro de la estrategia política de la organización.

"Y entonces ahí entra el factor comunicación. Sin comunicación no hay política", afirmó.

El presidente de la FP consideró que la formación, la organización territorial, la fidelización de los afiliados y una comunicación efectiva forman parte del proceso de preparación que desarrolla el partido de cara a sus próximos objetivos electorales.