Danilo Medina llama a peledeístas a votar masivamente en la consulta del 18 de octubre

Danilo Medina, presidente del PLD, en la actividad en Barahona. ( FOTO CEDIDA POR EL PLD )

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, arengó a la militancia de esa organización a acudir masivamente a la consulta del próximo 18 de octubre y votar por el aspirante presidencial de su preferencia.

Durante un acto con miembros y simpatizantes del PLD en Barahona, el expresidente de la República llamó a los peledeístas a movilizarse por los campos, distritos municipales y el municipio cabecera para garantizar una amplia participación en el proceso interno.

"Ahora hay que prepararse para la consulta del 18 de octubre, tienen que reventar las urnas de peledeístas votando para seleccionar el aspirante", manifestó Medina.

En la consulta participarán:

Francisco Javier García

Luis de León

Manfred Mata

Gonzalo Castillo

Francisco Domínguez Brito

Abel Martínez aspira a la candidatura presidencial morada, pero ha dicho que no participará en la consulta, alegando que viola la ley electoral. También ha expresado que competirá por la nominación presidencial con el vencedor de esa contienda.

Medina dijo a los militantes que tienen libertad para respaldar al aspirante que consideren, pero insistió en la importancia de que todos participen en la jornada.

"Escojan al que quieran, pero voten. Vayan a votar masivamente el 18 de octubre" Danilo Medina Presidente del PLD “

Pide evitar el fanatismo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/whatsapp-image-2026-09-13-at-85656-pm-424022ba.jpeg Medina sostuvo que la organización debe mantenerse permanentemente en contacto con la población y afirmó que durante sus recorridos ha encontrado receptividad hacia el PLD. (CEDIDA POR EL PLD)

Medina también pidió a los miembros del PLD evitar el fanatismo durante el proceso de selección interna y concentrarse en garantizar la participación de la militancia.

"Sin fanatismo, no se fanaticen con nadie", expresó el presidente del PLD, en el acto celebrado el sábado en Barahona en el que juramentó a nuevos integrantes del partido.

El llamado ocurre mientras la organización se prepara para realizar la consulta con la que busca escoger a un aspirante de consenso que posteriormente participe en la selección del candidato presidencial del partido para las elecciones de 2028.

"Habrá una sola línea"

El expresidente sostuvo que la competencia interna debe terminar la noche del 18 de octubre y que, a partir de ese momento, los peledeístas deberán trabajar unidos detrás de quien resulte ganador.

Medina planteó que el objetivo final debe ser que el PLD salga fortalecido de la consulta y preparado para buscar nuevamente el poder en las elecciones nacionales.

"Porque el 18 de octubre, en la noche, habrá una sola línea, el candidato ganador, y el Partido de la Liberación Dominicana, para salir a conquistar el poder en todo el territorio nacional", acotó a una entusiasta audiencia.