FP califica de "fracaso" reforma policial y cuestiona aumento neto de agentes

La secretaria de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo (FP), Josefina Reynoso. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LA FP. )

La secretaria de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo (FP), Josefina Reynoso, calificó como "otro fracaso del PRM" los resultados de la reforma policial, al cuestionar que, cinco años después de que el Gobierno prometiera incorporar alrededor de 20,000 nuevos agentes, el crecimiento neto de la institución sea de 2,509 miembros.

Reynoso afirmó, mediante un comunicado, que las cifras oficiales de la Policía Nacional muestran que la institución pasó de 36,094 miembros, sin incluir conscriptos, en 2020, a 38,603 en 2026.

"Esto significa que, durante el período asociado a la reforma, el crecimiento neto ha sido de apenas 2,509 miembros. Frente a una meta de 20,000 nuevos policías, la distancia sigue siendo enorme", sostuvo.

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La dirigente cuestionó que el Gobierno presente como exitosa la reforma policial mediante anuncios y ruedas de prensa, cuando, a su juicio, los resultados deben medirse a partir de las cifras oficiales.

Crecimiento de la Policía Nacional

Reynoso también comparó el crecimiento neto de la institución con la cantidad de agentes graduados durante el proceso. Según documentos oficiales citados por la FP, entre 2021 y 2025 se graduaron 9,801 policías, aunque el comisionado para la Reforma Policial ha señalado una cifra de alrededor de 14,000.

A partir de los 9,801 graduados y el crecimiento neto de 2,509 miembros, la dirigente calculó un "indicador de permanencia neta aparente" de aproximadamente 25.6 %.

No obstante, aclaró que ese porcentaje no constituye una tasa definitiva de retención, debido a que para determinarla sería necesario conocer las renuncias, cancelaciones, retiros, pensiones, fallecimientos y otros movimientos de personal.

"Graduar policías no es lo mismo que aumentar la capacidad institucional. Formar no es retener y anunciar no es cumplir", expresó.

Críticas a la reforma policial

La dirigente también llamó a revisar el crecimiento de otras categorías dentro de la Policía Nacional. Según las cifras citadas, los asimilados pasaron de 2,085 en 2020 a 2,703 en 2026, un aumento de 618 personas.

Reynoso pidió al Ministerio de Interior y Policía y al Comisionado para la Reforma Policial publicar el nivel de cumplimiento de la meta de 20,000 nuevos policías, el cronograma pendiente, la inversión realizada y los resultados obtenidos.

"El país no necesita más presentaciones ni discursos triunfalistas. Necesita saber por qué, después de cinco años, el Gobierno sigue tan lejos de cumplir una promesa que fue presentada como eje central de la seguridad ciudadana", afirmó.

La secretaria de Seguridad Ciudadana de la FP sostuvo que la reforma debe ser evaluada por sus resultados en las calles, la prevención y la respuesta institucional, así como por su impacto en la seguridad de la ciudadanía.