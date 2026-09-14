Héctor Guzmán advierte situación "explosiva" por costo de alimentos y cuestiona discurso oficial

Héctor Guzmán mientras exponía sus ideas ( FOTO CEDIDA POR LA OFICINA DE PRENSA DEL PRD )

El presidente ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, advirtió que el alto costo de los alimentos está generando una situación que calificó de "explosiva" para las familias dominicanas y llamó a los funcionarios del Gobierno a actuar con prudencia al referirse a la capacidad de compra de la población.

Guzmán señaló que una encuesta reciente identifica los precios de los alimentos, la tarifa eléctrica, los combustibles y el transporte entre los principales factores que más golpean el bolsillo de los dominicanos.

Según los datos citados por el dirigente político, cerca del 60 % de la población estaría recurriendo a tarjetas de crédito y préstamos para poder hacer frente a las necesidades cotidianas del hogar, situación que, a su juicio, evidencia la presión económica que soportan las familias.

"Hay una situación explosiva para la familia dominicana con el tema de los alimentos. Cuando un funcionario va a hablar de esto tiene que tener mucho cuidado, porque la gente se puede irritar todavía más y sentirse burlada", expresó.

En ese sentido, Guzmán cuestionó recientes declaraciones atribuidas a la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, sobre la posibilidad de cubrir desayuno, comida y cena con RD$500.

"Doña Milagros debería explicar cómo una familia dominicana puede resolver las tres calientes con 500 pesos. Que nos explique qué compra, cuánto cuesta y cómo alcanza, porque esa no es la realidad que están viviendo muchas familias cuando van a un colmado o a un supermercado", manifestó.

Pone en duda la reducción de la pobreza

El presidente ejecutivo del PRD también cuestionó el discurso oficial sobre la reducción de la pobreza y la situación económica del país, al contrastarlo con la cantidad de personas que reciben programas de asistencia gubernamental.

Guzmán señaló que si, como sostiene el Gobierno, la pobreza monetaria ha disminuido considerablemente, corresponde explicar por qué el Estado afirma que existen unas 600 mil familias en condición de pobreza.

Al mismo tiempo, mantiene alrededor de 1.5 millones de tarjetas destinadas principalmente a ayudas para alimentación, además de programas como BonoGas, que alcanzan a más de 1.3 millones de beneficiarios.

"No nos oponemos a la asistencia social de las familias que la necesiten. Pero si nos dicen que la pobreza está disminuyendo y que somos prácticamente un país de clase media, entonces hay preguntas elementales: ¿por qué destinar esa cantidad de ayudas a tantos dominicanos?", cuestionó.

También se pregunto cuántas personas están realmente en condiciones de pobreza y a quiénes están llegando esas tarjetas, "¿Dónde está la transparencia en el manejo de miles de millones de pesos destinados a los programas sociales?", preguntó.

Para Guzmán, existe una brecha cada vez mayor entre las estadísticas y el discurso presentados por las autoridades y lo que experimentan diariamente las familias al comprar alimentos, pagar la electricidad, abastecerse de combustible o utilizar el transporte.

El dirigente perredeísta sostuvo que el Gobierno debe abandonar lo que considera una narrativa alejada de la realidad cotidiana y ofrecer respuestas concretas frente al deterioro del poder adquisitivo de los hogares dominicanos.