PLD exige auditoría independiente a las EDE por quejas sobre facturación

Ruben Bichara, junto a varios dirigentes del PLD, en la rueda de prensa del lunes 14 de septiembre de 2026. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE POR EL PLD. )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió una auditoría independiente de los sistemas de medición y facturación de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), ante las reclamaciones de usuarios por aumentos en sus facturas.

Rubén Bichara, miembro del Comité Político del PLD, explicó que la auditoría deberá determinar si existen errores en los procesos de medición, facturación estimada, sustitución de medidores y refacturación realizados por las distribuidoras.

El también exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) agregó que, ante la deficiencia del sistema: "el ciudadano termina pagando dos veces: una con sus impuestos y otra con una factura que no puede verificar".

El PLD planteó que la revisión debería contar con la participación de universidades y colegios profesionales, con el propósito de garantizar independencia técnica en la evaluación.

Reclamaciones alcanzan pico

Como sustento de su planteamiento, el PLD presentó que, de acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom), entre enero y junio de este año se registraron 29,833 reclamaciones.

La cifra se comparó con las 31,787 reclamaciones recibidas durante el primer semestre de 2025 y 26,164 en 2024. En cambio, Bichara aseguró que para 2019, el organismo había recibido 14,558 casos.

"La comparación histórica es todavía más reveladora. En el primer semestre de 2019, Protecom recibió 14,558 reclamaciones. Esto significa que, en 2026, la cantidad prácticamente se duplicó, con un aumento de 105 %", agregó.

La organización reconoció que durante el verano se produjo un aumento de la demanda eléctrica, pero sostuvo que esa explicación no responde por sí sola a las reclamaciones presentadas por los usuarios.

Según los datos presentados por el partido, al cierre de junio permanecían pendientes de decisión 30,079 reclamaciones, mientras que en junio de 2019 había 10,472 expedientes en esa condición.

Añadió que las 52,254 decisiones emitidas por Protecom entre enero y junio, alrededor del 33 % favoreció a los usuarios.

Facturación estimada

Bichara señaló que uno de los aspectos que deben investigarse es la facturación estimada que aplican las EDE cuando no se realiza una lectura directa del medidor.

En ese sentido, mencionó la sustitución de equipos de medición. Citó que Edeeste informó sobre la corrección de anomalías en medidores correspondientes a más de 12,000 clientes entre enero y julio.

"Ese dato obliga a determinar si durante la sustitución, calibración o refacturación pudieron producirse errores. Una auditoría independiente permitiría despejar esas dudas", dijo Bichara.

La organización también señaló deficiencias en el control del ciclo comercial de las distribuidoras, particularmente en los procesos relacionados con la revisión de las mediciones.

El PLD sostuvo que esas cifras justifican una revisión técnica de los procedimientos de medición y facturación, aunque aclaró que no está afirmando que todas las facturas eléctricas sean incorrectas.

"El PLD no afirma que cada factura eléctrica sea incorrecta. Planteamos algo sencillo: cuando decenas de miles de ciudadanos reclaman, cuando más de 30,000 casos esperan respuesta y cuando el propio organismo del Estado falla a favor de los usuarios en una proporción significativa, el Gobierno no puede limitarse a decir que la causa es el calor", agregó.

Demandas íntegras del PLD

Una auditoría independiente de los sistemas de medición y facturación de las tres EDE, con participación de las universidades y los colegios profesionales.

La publicación abierta y desagregada, por distribuidora y por circuito, de las estadísticas de reclamaciones y sus resoluciones.

Un plazo máximo vinculante para responder las reclamaciones, con reintegro automático e intereses cuando la decisión favorezca al usuario.

La notificación obligatoria al cliente y la verificación en su presencia de toda sustitución de medidores.

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