Yván Lorenzo advierte riesgo para arroceros mientras crece presión sobre importaciones

Fotografía de archivo del exsenador de la provincia de Elías Piña y vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, mientras ofrece declaraciones a miembros de la prensa. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, advirtió que más de 33,000 productores de arroz podrían enfrentar dificultades económicas por el volumen de inventario acumulado y las importaciones del cereal, una preocupación que vuelve a cobrar relevancia en momentos en que Estados Unidos presiona a República Dominicana para modificar las medidas que protegen la producción nacional.

Lorenzo sostuvo que los almacenes del país llegaron a acumular unos ocho millones de quintales de arroz y afirmó que otros cuatro millones que estaban en proceso de cosecha enfrentaban dificultades para encontrar espacio.

"Más de 33 mil productores de arroz del país van a la quiebra", declaró el dirigente peledeísta en una intervención difundida originalmente en octubre de 2025. En esa ocasión responsabilizó al Gobierno de las importaciones y aseguró que estas estaban afectando la capacidad de los productores para colocar su cosecha.

Lorenzo también denunció retrasos del Gobierno en el pago de los intereses correspondientes a los productores acogidos al programa de pignoración del arroz, mecanismo mediante el cual se financia el almacenamiento del cereal para evitar que toda la producción salga simultáneamente al mercado.

El dirigente opositor afirmó que durante las administraciones del PLD las importaciones de arroz eran discutidas previamente con la Comisión Nacional Arrocera y acusó al Gobierno del presidente Luis Abinader de favorecer las compras externas en perjuicio de los productores locales.

Las afirmaciones de Lorenzo corresponden a una intervención realizada en San Francisco de Macorís, una de las principales zonas productoras del cereal.

El tema mantiene actualidad un año después.

A finales de agosto de 2026, un inventario físico de la Unidad Ejecutora de Pignoraciones contabilizó 7,137,302 quintales de arroz almacenados en molinos y factorías del país. De esa cantidad, alrededor de 3.59 millones correspondían a arroz ya procesado.

Las existencias más altas se encontraban en las regiones Norcentral, Nordeste y Noroeste.

Sin embargo, el Gobierno sostiene que esos inventarios constituyen una garantía de abastecimiento y no necesariamente una señal de crisis.

En abril, el Ministerio de Agricultura afirmó que República Dominicana se había convertido en el principal productor de arroz de Centroamérica y el Caribe y aseguró que el país disponía entonces de más de cinco millones de quintales almacenados antes de contabilizar la cosecha que estaba comenzando.

La producción nacional de arroz alcanzó 14.78 millones de quintales en 2025, de acuerdo con cifras oficiales divulgadas por Agricultura.

El arroz entra ahora en negociación con Estados Unidos

La discusión adquiere una dimensión adicional en septiembre de 2026.

Estados Unidos ha planteado al Gobierno dominicano la importancia de derogar el Decreto 693-24, mediante el cual República Dominicana estableció medidas arancelarias para proteger la producción nacional de arroz ante la apertura prevista en el DR-Cafta.

El decreto permite la entrada sin arancel de una cuota de 23,300 toneladas métricas de arroz procedentes de Estados Unidos, pero aplica un arancel de 99 % a las importaciones que excedan el volumen establecido.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos planteó el tema durante las conversaciones comerciales que mantienen ambos países.

Abinader ha respondido que el Gobierno negocia con Washington, pero asegura que defenderá los intereses de los productores y consumidores dominicanos.

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios también ha pedido mantener la protección al arroz y calcula que el sector reúne a más de 30,000 productores y genera unos 300,000 empleos.

El debate sobre las importaciones

La crítica de Lorenzo forma parte de una discusión más amplia sobre el crecimiento de las compras agropecuarias en el exterior.

Las importaciones agropecuarias dominicanas alcanzaron 5,588.4 millones de dólares durante 2025, un incremento de 78.5 % respecto a 2019. Entre enero y julio de este año sumaron 3,385.7 millones de dólares, 4.7 % más que durante igual período de 2025.

El PLD ha insistido este año en cuestionar específicamente la entrada de arroz cuando existen inventarios nacionales. En agosto, la organización denunció que productores de Montecristi enfrentaban dificultades para vender su cosecha mientras se realizaban importaciones del cereal.

El Gobierno, por el contrario, sostiene que la producción se mantiene en niveles históricos y que las medidas arancelarias adoptadas buscan precisamente evitar que la liberalización comercial afecte a los agricultores nacionales.