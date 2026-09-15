Fuerza del Pueblo pide cumbre nacional tras recientes hechos de violencia

Radhamés Jiménez, vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, habla en una actividad política. ( CEDIDA POR LA FP )

El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, pidió al Gobierno convocar una cumbre nacional para discutir medidas contra la delincuencia y la violencia, luego de varios hechos que han generado atención pública durante los últimos días.

Jiménez propuso que en el encuentro participen el Gobierno, los partidos políticos, las iglesias, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y juntas de vecinos, entre otros sectores.

El dirigente opositor afirmó que el país atraviesa una "creciente ola de violencia" y consideró que las autoridades no han podido responder adecuadamente a los hechos delictivos.

La propuesta fue difundida este martes y coincide con varios casos de violencia ocurridos o conocidos durante la última semana, entre ellos un tiroteo en Boca Chica que dejó dos personas muertas y cinco heridas, la agresión con arma blanca contra un joven en Serrallés y el proceso judicial por la muerte de Enmanuel Contreras Medina, quien falleció después de permanecer hospitalizado por los golpes recibidos en Los Praditos.

Jiménez también mencionó la muerte de una adolescente de 14 años.

Ese caso ocurrió el 6 de septiembre en el sector Mendoza, Santo Domingo Este. Por el hecho se encuentra en prisión preventiva el raso policial Edwin de los Santos Guerrero, acusado por el Ministerio Público de causar la muerte de la adolescente Wilmaris Ramírez Sánchez. Aunque la menor tenía vínculos familiares en Capotillo, en el Distrito Nacional, el hecho no ocurrió en ese sector, como señaló el dirigente político en sus declaraciones.

Casos de los últimos días

Otro de los hechos citados por Jiménez fue la agresión contra Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, quien recibió múltiples heridas de arma blanca después de ser perseguido por un motorista hasta el edificio donde reside en Serrallés, Distrito Nacional.

La Policía informó la mañana del martes que apresó a Johnny González, de 41 años, señalado como el responsable de herir con un arma blanca a Mejía-Ricart Risk. El apresamiento se produjo luego de revisarimágenes del Sistema 9-1-1 y cámaras privadas para rastrear al agresor. El presidente Luis Abinader informó el lunes que una persona vinculada al caso había sido detenida.

Jiménez mencionó además la muerte de Enmanuel Contreras Medina, ocurrida el 9 de septiembre después de permanecer hospitalizado por las lesiones sufridas durante una agresión registrada el 1 de julio en un estadio de béisbol de Los Praditos.

El Ministerio Público imputa a Lenin Jhericop Núñez de León haber golpeado a Contreras con un bate y solicitó prisión preventiva en su contra.

En Boca Chica, un ataque a tiros ocurrido el 12 de septiembre dejó muertos al exponente urbano Jesús Alexis Delgado Ortiz, conocido como Diddy Glow, y Jonathan Villanueva, alias Cotuí, además de cinco personas heridas.

La Policía informó que Diddy Glow no era, de acuerdo con las pesquisas preliminares, el objetivo del ataque y que al menos diez personas habían sido entrevistadas mientras se analizaban imágenes de cámaras de seguridad.

Cifras oficiales muestran descenso de homicidios

Los episodios citados por Jiménez han ocurrido en un período corto, pero las estadísticas oficiales disponibles no muestran hasta ahora un aumento general de los homicidios durante 2026.

La Fuerza de Tarea Conjunta informó el 10 de septiembre que la tasa acumulada de homicidios se encontraba en 7.39 por cada 100,000 habitantes al corte del día 4.

La cifra se situaba por debajo de las tasas registradas en períodos comparables de 2025, cuando era de 8.74; de 2024, con 9.65; de 2023, con 11.49, y de 2022, cuando alcanzaba 13.20 por cada 100,000 habitantes.

El reporte oficial también señala que 28 territorios, equivalentes al 80 % de las demarcaciones monitoreadas, mantenían tasas de homicidios de un solo dígito.

Una semana antes, al cierre de agosto, la tasa acumulada se encontraba en 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Las estadísticas de homicidios no abarcan por sí solas todas las modalidades de delincuencia ni miden directamente la percepción de inseguridad, por lo que los hechos recientes pueden coexistir con una reducción del indicador nacional de muertes violentas.

Jiménez cuestiona respuesta oficial El dirigente de la Fuerza del Pueblo sostuvo que los hechos recientes justifican una respuesta conjunta de diferentes sectores y advirtió que la situación requiere medidas adicionales. También acusó a las autoridades de ineficacia y llegó a plantear el riesgo de que el país pueda convertirse en un "Estado fallido" si no se modifica la respuesta institucional. El presidente Luis Abinader se refirió el lunes a algunos de los mismos hechos y afirmó que el Gobierno continuará con la reforma policial y las acciones de seguridad ciudadana. Abinader reconoció que, pese a la reducción de homicidios y otros delitos reportada por las autoridades, el Gobierno no considera suficientes los resultados y sostuvo que continuará aumentando la capacitación y presencia policial. Jiménez, quien fue procurador general de la República y actualmente ocupa la vicepresidencia y coordinación política de la Fuerza del Pueblo, planteó que la cumbre permita discutir respuestas institucionales, sociales y preventivas frente a la violencia.

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