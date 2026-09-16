Carolina Mejía llama a defender la soberanía nacional y cumplir la ley migratoria

La alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía, afirmó este miércoles que en el país se debe cumplir de manera estricta la Ley General de Migración y defender la soberanía nacional.

Mejía sostuvo que deben utilizarse todas las herramientas disponibles para garantizar que la migración que ingresa al país pueda ser verificada y que no se permita la permanencia de personas en situación migratoria irregular.

"Nosotros tenemos una ley de Migración y, en el cumplimiento estricto de esa ley, no nos podemos equivocar. Aquí hay que defender la soberanía nacional por encima de cualquier comprensión y punto", afirmó durante una entrevista en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión (canal 9).

La aspirante presidencial reiteró que se debe recurrir a todas las herramientas posibles para garantizar que la migración que entra al país sea verificable.

Más inversión

La dirigente consideró que el muro fronterizo, por sí solo, no es suficiente y señaló que hay que continuar la promoción de nuevas inversiones, incluyendo zonas francas y otros tipos de negocios en la frontera.

"Nosotros tenemos que promover un muro económico también en nuestra frontera, pero vuelvo y digo, defendiendo nuestra soberanía de forma celosa. Aquí no se puede permitir que haya personas en situación de ilegalidad", expresó.

Mejía también se declaró partidaria de que mejoren las condiciones de vida de las personas que residen en la zona fronteriza.

Como referencia, destacó el desarrollo que se ha alcanzado en Dajabón y Juana Méndez con el impulso de Codevi, donde estas comunidades han recibido servicios que anteriormente no tenían.