El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, defendió este miércoles la permanencia de los partidos minoritarios en el sistema político dominicano y sostuvo que estas organizaciones constituyen una expresión necesaria del pluralismo y la democracia.

Mientras el Tribunal Superior Electoral (TSE) evalúa si al menos 33 partidos y movimientos minoritarios deberían conservar su personería jurídica y el financiamiento público, el exfuncionario aseguró que estas entidades son imprescindibles para el funcionamiento de la democracia.

"Estos partidos deben mantenerse absolutamente todos, por el bien de la democracia en la República Dominicana", afirmó. Asimismo, consideró que los partidos pequeños han formado parte de la vida política nacional desde la fundación de la República y advirtió que privar al electorado de esas opciones limitaría la expresión de distintas corrientes de pensamiento.

Al abordar el umbral del 1 % de los votos, señaló que su aplicación debe analizarse a la luz de los principios constitucionales y del derecho de las minorías a contar con representación política.

A su juicio, la fortaleza de una organización política no debe determinarse exclusivamente por el porcentaje de votos que obtiene en unas elecciones, sino también por otros elementos como su ideología y los valores que defiende.

Castaños Guzmán destacó que en el contexto internacional se reconoce la importancia de organizaciones políticas sólidas para el funcionamiento de la democracia.

De igual forma, insistió en que cualquier interpretación sobre los requisitos para conservar el reconocimiento de una organización política debe tomar en consideración los principios constitucionales y la representación de las minorías.

TSE se reserva fallo

El Tribunal Superior Electoral (TSE) se reservó ayer martes el fallo sobre el recurso interpuesto por Proyecto Visión Nación (PVN), que procura retirar la personería jurídica y el reconocimiento a organizaciones políticas que no alcanzaron el 1 % de los votos en las elecciones de 2024.

La decisión fue adoptada luego de una audiencia maratónica en la que 33 partidos y movimientos minoritarios defendieron su derecho a conservar su personería jurídica y el financiamiento público que reciben.

El presidente del tribunal, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, también concedió un plazo común de 10 días para que las partes depositen los escritos justificativos de las conclusiones formuladas durante la audiencia.

Camacho Hidalgo aclaró que durante ese plazo las partes no podrán introducir nuevas pretensiones y que, una vez vencido, el expediente quedará formalmente en estado de fallo reservado.

El proceso enfrenta a PVN con las organizaciones minoritarias en torno a la aplicación del umbral del 1 % de los votos y sus consecuencias sobre el reconocimiento de los partidos y movimientos políticos.

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