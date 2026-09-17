El PLD gana una batalla, pero impugnación contra su consulta se mantiene en el TSE

Los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) durante la audiencia celebrada este jueves. La decisión que declaró inadmisible el amparo contra la consulta del PLD fue adoptada a unanimidad. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) logró este jueves que el Tribunal Superior Electoral (TSE) declarara inadmisible un nuevo recurso que buscaba detener la consulta presidencial del 18 de octubre, pero la decisión no despeja el cuestionamiento judicial contra el proceso, debido a que el mismo tribunal mantiene pendiente de fallo una demanda ordinaria que procura anularlo.

El TSE declaró inadmisible por "notoriamente improcedente" la acción de amparo de extrema urgencia presentada por el regidor peledeísta de Jarabacoa, Dáyamo Victoriano Ramírez, al determinar que el asunto planteado ya está siendo conocido por esa jurisdicción mediante la vía ordinaria.

Victoriano pretendía que el tribunal ordenara al PLD, su Comité Central y la Comisión Organizadora de la Consulta abstenerse de realizar cualquier actuación dirigida a materializar el proceso del 18 de octubre mientras no exista una decisión definitiva sobre su legalidad.

Entre las actividades que buscaba detener figuran las votaciones, la habilitación de centros, la movilización del padrón, el conteo de votos y la divulgación de los resultados.

Su abogado, Jeury Cruz, explicó durante la audiencia que el nuevo amparo no pretendía sustituir la demanda de nulidad que ya cursa ante el tribunal, sino impedir que una eventual sentencia sobre el fondo llegue cuando la consulta ya se haya celebrado.

"La acción no pretende sustituir la demanda en nulidad", sostuvo Cruz, quien alegó que el PLD continúa promocionando y organizando la votación mientras el proceso judicial permanece pendiente.

El caso pendiente

La acción ordinaria fue originalmente presentada por Victoriano y Manfred Alberto Mata Echt en expedientes separados, pero el TSE decidió fusionarlos el 24 de junio y continuar su conocimiento bajo un solo número de expediente.

Mata desistió de su demanda el pasado 7 de septiembre, después de reunirse con la Comisión Organizadora de la Consulta y afirmar que las explicaciones recibidas despejaron sus inquietudes. El desistimiento, sin embargo, no extinguió la acción de Victoriano, que permanece como parte del expediente fusionado.

El tribunal cerró los debates de ese proceso el 24 de julio y concedió a las partes un plazo común de diez días para depositar sus escritos justificativos. Vencido ese período, el expediente quedó formalmente en estado de fallo a inicios de agosto.

Desde entonces no se ha producido una decisión sobre el fondo, cuando falta aproximadamente un mes para la consulta del 18 de octubre.

PLD dice que aprendió de sentencia de 2025

Durante la audiencia de este jueves, la defensa del PLD sostuvo que el proceso de este año fue diseñado precisamente para respetar la sentencia con la que el TSE anuló en 2025 un intento anterior de adelantar la definición presidencial.

El vicepresidente del PLD, Aris Yván Lorenzo, aseguró que el partido "aprendió" de aquella decisión y que la consulta actual fue organizada de manera distinta para armonizarla con las reglas electorales.

"Aprendimos de esa decisión del año 2025 para poder hacer una consulta de conformidad, en armonía con la normativa electoral", expresó Lorenzo.

La defensa sostuvo además que la consulta no proclama una precandidatura, no genera compromisos para el partido, no excluye aspirantes y únicamente busca medir simpatías.

Uno de sus argumentos fue que Victoriano no figura entre los aspirantes que participarán en la consulta, por lo que cuestionó qué derecho suyo resultaría afectado por la celebración del proceso.

Los abogados del PLD pidieron declarar inadmisible el amparo al considerar que la controversia ya estaba siendo conocida por el propio TSE mediante la demanda ordinaria que permanece pendiente de fallo. Entre sus argumentos plantearon que existía una duplicación procesal y que el nuevo recurso perseguía detener la misma consulta cuestionada en el expediente anterior.

El TSE acogió el medio de inadmisión y declaró la acción "notoriamente improcedente", al establecer que el asunto ya está siendo conocido en materia ordinaria por esa misma jurisdicción. Como consecuencia, el tribunal no examinó el fondo del amparo ni determinó en esta decisión si la consulta del 18 de octubre se ajusta o no a la normativa electoral.

Supuestas amenazas

El litigio se desarrolla además en medio de un proceso disciplinario interno contra Victoriano.

Su abogado afirmó en audiencia que el regidor está siendo objeto de amenazas a raíz de la acción judicial. Por su parte, Lorenzo confirmó que Victoriano fue citado por el Tribunal Nacional de Disciplina y Ética del PLD y sostuvo que debe explicar actuaciones realizadas contra decisiones de la organización.

Victoriano no acudió a la primera convocatoria y fue citado nuevamente para el 25 de septiembre.

La controversia actual es el tercer capítulo de una fórmula utilizada por el PLD para adelantar su definición presidencial.

En octubre de 2022, el partido realizó una consulta ciudadana en la que participaron más de 500,000 personas y que terminó colocando a Abel Martínez como su candidato presidencial para las elecciones de 2024. Aquel proceso no fue impugnado judicialmente.

En 2025, cuando la organización intentó iniciar nuevamente de manera anticipada la definición de su candidato para 2028, el TSE anuló el proceso. El PLD anunció posteriormente que acataría la sentencia, aunque expresó su desacuerdo con ella.

Este año, la organización volvió a convocar una consulta para el 18 de octubre, ahora bajo el argumento de que se trata de una medición no vinculante para identificar un aspirante de consenso y no de la escogencia formal de una candidatura.