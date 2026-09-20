Leonel Fernández plantea alianza estratégica con la diáspora dominicana en EE. UU.

Juramentación de nuevos miembros del partido Fuerza del Pueblo, en Pensilvania. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA FP )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, planteó este domingo la necesidad de establecer una alianza estratégica entre la República Dominicana y su diáspora, durante un acto en el que juramentó nuevos miembros de esa organización política en Pensilvania, Estados Unidos.

Destacó el papel de los residentes en el exterior en el futuro del país y vinculó su planteamiento con su propia experiencia como parte de la diáspora.

De acuerdo al partido, el expresidente de la Repúblico habló ante dirigentes políticos, profesionales, empresarios y líderes comunitarios dominicanos

"Yo sé cuáles son las esperanzas, cuáles son los clamores, cuáles son los sinsabores que muchas veces tiene la diáspora dominicana, porque yo siempre me he sentido ser parte de ella", expresó el exmandatario.

Fernández recordó que llegó a Nueva York a los ocho años, donde cursó parte de sus estudios y comenzó a trabajar como repartidor. También mencionó que su madre laboró durante más de cuatro décadas como enfermera en esa ciudad.

"Yo pienso que soy el único miembro de la diáspora que habiendo iniciado como delivery boy, terminé siendo presidente de la República", manifestó.

"El expresidente utilizó la frase en inglés "Let´s make the Dominican Republic great again", una adaptación de la consigna política estadounidense "Make America Great Again", que en español significa "Hagamos grande de nuevo a la República Dominicana"", indica la nota de prensa

Fernández sostuvo que el desarrollo del país debe incluir a los dominicanos que residen fuera de sus fronteras.

"No hay futuro para la República Dominicana si no se produce una alianza estratégica con la diáspora dominicana, con nuestros compatriotas en el exterior, en Estados Unidos, en España y en cualquier otro lugar del mundo", afirmó.

Juramentación de nuevos miembros

La actividad fue organizada por el movimiento Amigos, Profesionales y Empresarios con Leonel (APEL) y las estructuras de la Fuerza del Pueblo en Pensilvania.

Durante el acto fueron juramentados nuevos integrantes de la organización política, procedentes de Reading y otras localidades del estado.

Gabrielina López, quien habló en representación de los nuevos miembros, resaltó la organización de la comunidad dominicana en Pensilvania y sus aportes en áreas como salud, educación, participación cívica y representación política.

Durante la jornada, el alcalde de Reading , Eddie Morán , encabezó una delegación de la alcaldía que entregó a Fernández un reconocimiento oficial de la ciudad por su trayectoria de servicio público y liderazgo.

Al recibirlo, Fernández afirmó que consideraba la distinción como un reconocimiento a la República Dominicana .

"Estos reconocimientos no son a mí, considero que a través de mí se reconoce a la República Dominicana ", expresó.

Agenda en Estados Unidos

La actividad en Reading forma parte de la agenda política y académica que Fernández desarrolla en Estados Unidos.

Previamente, el presidente de la Fuerza del Pueblo estuvo en Miami, Florida, donde encabezó actividades políticas y académicas y juramentó nuevos integrantes de la organización provenientes del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

23 de septiembre Entre sus compromisos figura su participación, el 23 de septiembre, en el VIII Foro Global América Latina y el Caribe, en la Universidad de Columbia, bajo el eje "América Latina y el Caribe ante un mundo en transformación".